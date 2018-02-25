AKEL Genel Sekreteri Kiprianu, bugün, “MEB” ile ilgili yaşanmakta olan olayların, Kıbrıs sorunu çözümsüz kaldıkça yaşanacak olanların küçük bir örneği olduğunu ifade ederek “Sorunu çözülmezse, doğal zenginliklerden faydalanmak çok zor” dedi

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Kıbrıs sorununun çözülmemesi durumunda, ülkenin doğal zenginliklerinden faydalanmanın çok zor olacağını söyledi.

Fileleftheros gazetesine söyleşi veren Kiprianu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, bu görüşü görmezden geldiğini kaydederken, hidrokarbon yataklarıyla ilgili yaşanan gerginliklerin önlenmesi için tedbir alınması ve yeniden yaşanmalarını önlemek için bazı önkoşullar yaratılması gerektiğini vurguladı.

Habere göre Kiprianu, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) ile ilgili durumun şu an oldukça endişe verici olduğunu kaydederek, hedefin gerginliğin azaltılması olması gerektiğini belirtti.

Kiprianu, NAVTEX’ler bitmedikçe, iki toplum arasındaki diyalogun başlamasının mümkün olmadığına işaret ederken, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami’nin enerji konusundaki önerilerinin kabul edilemez olduğunu savundu.

Herkesin, Kıbrıs sorununun çözümüne odaklanması gerektiğini ve eğer mevcut şekilde devam edilirse, Akıncı ile Nami’nin önerilerinin kabul edilmesi zorunluluğu oluşacağını iddia eden Kiprianu, bununla birlikte Türkiye’nin, doğal zenginliklerden yararlanılmasını önleyecek faaliyetlerde bulunacağını öne sürdü.

Kiprianu, “Eğer bunu anlamazsak ve Türkiye’ye siyasi bedel ödetebileceğimizi sanırsak, olumsuz sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyorum” dedi.

Türkiye’nin “MEB” içerisindeki eylemleri nedeniyle herkesin öfkeli olduğunu ve kendisinin de bunu anladığını ifade eden Kiprianu, öfkeyle değil, mantıkla hareket etmek gerektiğinin altını çizdi.

Kiprianu, bugün, “MEB” ile ilgili yaşanmakta olan olayların, Kıbrıs sorunu çözümsüz kaldıkça yaşanacak olanların küçük bir örneği olduğunu da ifade etti.



