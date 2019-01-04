Sondaj gemisinde arıza

10’uncu parselde sondaj yapan Exxon Mobil şirketine ait sondaj gemisinde ciddi bir arıza meydana geldi, sondaj çalışmasında 10 günlük gecikme yaşandı

Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki 10’uncu parseldeki “Delfini” hedefinde sondaj yapan Exxon Mobil şirketine ait “Stena Icemax” adlı sondaj gemisinde ciddi bir arıza meydana geldiği ve sondaj çalışmasında 10 günlük bir gecikme yaşandığı bildirildi.

Güney’de yayımlanan Politis gazetesi, Rum Enerji Bakanlığı ile Exxon Mobil şirketinin, konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındığını belirtirken, sondaj çalışmalarına Noel tatilinin öncesinde ara verildiğini ve dün, sondaj gemisine personel, teçhizat ve diğer gerekli malzemelerin götürüldüğünün görüldüğünü yazdı.

Gazete, resmi olmayan kaynaklara dayanarak, sondajın resif bölgesine ulaştığını ancak henüz doğalgaz tespit edilemediğini kaydederek, umutların devam ettiğini belirtti.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi de, edindiği bilgilere dayanarak, sondaj gemisindeki arızanın önemli bir mekanik-elektronik arıza olduğunu ve sondaj çalışmasının kritik aşamalarından birinde meydana geldiğini yazdı.