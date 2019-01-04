banner237
Ercan’a 120 saatte 47 bin 772 yolcu
Ercan’a 120 saatte 47 bin 772 yolcu
13 0
Sarayda Kıbrıs konulu zirve
Sarayda Kıbrıs konulu zirve
14 0
Vicdani retçi Karapaşaoğlu cezaevine girecek
Vicdani retçi Karapaşaoğlu cezaevine girecek
48 0
Koopspor rahat kazandı
Koopspor rahat kazandı
27 0
Anne ve baba arasındaki farklar
Anne ve baba arasındaki farklar
35 0
Vicdani ret için karar günü
Vicdani ret için karar günü
48 0
Liseler futsal yarı finalistleri belirlendi
Liseler futsal yarı finalistleri belirlendi
98 0
Akıllı Telefonumuzu Şarj Ederken Yaptığımız Hatalar
Akıllı Telefonumuzu Şarj Ederken Yaptığımız Hatalar
147 0
banner82

Sondaj gemisinde arıza

banner27

10’uncu parselde sondaj yapan Exxon Mobil şirketine ait sondaj gemisinde ciddi bir arıza meydana geldi, sondaj çalışmasında 10 günlük gecikme yaşandı

banner210
Sondaj gemisinde arıza
banner215

Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki 10’uncu parseldeki “Delfini” hedefinde sondaj yapan Exxon Mobil şirketine ait “Stena Icemax” adlı sondaj gemisinde ciddi bir arıza meydana geldiği ve sondaj çalışmasında 10 günlük bir gecikme yaşandığı bildirildi.
Güney’de yayımlanan Politis gazetesi, Rum Enerji Bakanlığı ile Exxon Mobil şirketinin, konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındığını belirtirken, sondaj çalışmalarına Noel tatilinin öncesinde ara verildiğini ve dün, sondaj gemisine personel, teçhizat ve diğer gerekli malzemelerin götürüldüğünün görüldüğünü yazdı.
Gazete, resmi olmayan kaynaklara dayanarak, sondajın resif bölgesine ulaştığını ancak henüz doğalgaz tespit edilemediğini kaydederek, umutların devam ettiğini belirtti.
Öte yandan Fileleftheros gazetesi de, edindiği bilgilere dayanarak, sondaj gemisindeki arızanın önemli bir mekanik-elektronik arıza olduğunu ve sondaj çalışmasının kritik aşamalarından birinde meydana geldiğini yazdı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.