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Sondaj gemisi 3’üncü parsele yöneldi

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Sondaj gemisi 3’üncü parsele yöneldi
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Güney Kıbrıs’ın tek taraflı olarak ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi”nde, ENI şirketi hesabına sondaj çalışmaları yürüten Saipem 12000 sondaj gemisinin, Cumartesi gününden itibaren 3’üncü parseldeki “Supya” yatağında (hedefinde) olmasının beklendiği belirtildi. 
Alithia gazetesi, Saipem 12000 sondaj gemisinin, 6’ncı parseldeki  “Kalypso” hedefindeki çalışmalarını tamamladığını ve “Supya” yatağına yöneldiğini yazdı. 
Sondaj çalışmalarının ise gelecek hafta sonundan itibaren başlamasının beklendiğini de yazan gazete, bu bölgede delme çalışmalarında önce, ilk dört gün boyunca hazırlık çalışmalarının yapılacağını belirtti. 
Habere göre 3’üncü parseldeki çalışmalar mart sonuna kadar devam edecek.
Öte yandan Politis gazetesi, ENI’nin, Güney Kıbrıs’ın tek taraflı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki 6’ncı parselde yer alan ve “Kalipso” yatağında yürüttüğü sondaj çalışmalarına ilişkin sonuçları muhtemelen bugün, bugün olmaması durumunda da Cuma gününe kadar açıklamasının beklendiğini yazdı. 

 

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