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Son görüşme liderlerin ilerlemek istediğini gösterdi

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BM tarafından sondaj temasları gerçekleştirilmesini ve atılacak adımları netleştirmek istedikleri konusunda hemfikir olmuş gibi göründüklerini iddia eden Eski İngiliz Yüksek Komiseri Kidd, bunun olumlu bir şey olduğunu ve bu durumun liderlerin ilerlemek istediklerini gösterdiğini ifade etti

Son görüşme liderlerin ilerlemek istediğini gösterdi
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 Eski İngiliz Yüksek Komiseri Mathiew Kidd, Kıbrıs sorunu ve İngiliz üslerinin Suriye’deki operasyonlarda kullanılması konusunda Rum basınına açıklamalarda bulundu.
Alithia ve diğer gazeteler, İngiliz Yüksek Komiserliği görevinden ayrılan Mathiew Kidd’in, görevinden ayrılışı sebebiyle yaptığı açıklamada Kıbrıs sorunu ve Güney Kıbrıs’taki İngiliz Üsleri’nin Suriye’deki operasyonlarda kullanımı konusuna değindiğini yazdılar.
Habere göre Kidd söyleşisinde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in 16 Nisan’da bir araya geldikleri yemekte “BM tarafından sondaj temasları gerçekleştirilmesini ve atılacak adımları netleştirmek istedikleri konusunda hemfikir olmuş gibi göründüklerini” iddia etti.
Kidd, “Bunun olumlu bir şey olduğunu ve bu durumun liderlerin ilerlemek istediklerini gösterdiğini” ifade etti.
Geçtiğimiz yaz aylarından bugüne kadar geçen uzun zaman ve yaşanan diğer bazı şeylerin ardından uluslar arası toplumun beklemeyeceğini ve ilerleme sağlanmasının daha da zorlaşacağını ifade eden Kidd, “Ne olacaksa en kısa sürede olmalı” şeklinde konuştu.
Kidd, BM’nin süreçte bir rolü bulunduğunu ancak liderlerin yönlendirmesi olmadan BM’nin rol üstlenemeyeceğini belirterek, İngiltere’nin rolünün ne olacağının söylenmesinin ise, iki liderin yemekte ne konuştuklarının tam bilinmemesi sebebiyle, şu aşamada zor olduğu değerlendirmesinde bulundu.
Kidd, Suriye’ye gerçekleştirilen operasyonda İngiliz Üslerinin kullanılması konusuna da değinerek, Suriye’ye gerçekleştirilen son operasyonun sınırlı bir operasyon olduğunu ve karşı saldırı ihtimalinin çok düşük olduğuna inandığını belirterek, buna karşın adanın tümümün korunması konusunda önlemler almakta olduklarını sözlerine ekledi.

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