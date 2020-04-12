Son 20 gün içerisinde üçüncü kez ATM cihazı kundaklandı

Limasol’da kimliği belirsiz şahısların dün sabaha karşı, ATM cihazını patlayıcı madde koyarak hasara uğrattıkları ve içerisinde bulunan parayı alarak gözden kayboldukları bildirildi.

Alithia gazetesi, son 20 gün içerisinde üçüncü kez ATM cihazı kundaklandığını ve polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğünü yazdı.

STROVOLO’DA BÜYÜK KAVGA… 1 KİŞİYE 10’DAN FAZLA KİŞİ SALDIRDI

Gazete, bir başka haberinde de, LStrovolo’da önceki gün akşam saatlerinde büyük kavga çıktığını ve 49 yaşındaki bir şahsa, 10’dan fazla kişinin saldırdığını yazdı.

Haberde, kavgada av tüfeği ve keserlerin de kullanıldığı ancak herhangi bir yaralanmanın meydana gelmediği belirtildi.

Gazete, olayla ilgili dört kişinin tutuklanarak Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldığını ve soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.