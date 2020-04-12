banner411
banner69
Gazimağusa Belediyesi'nden marketlerde örnek uygulama
Gazimağusa Belediyesi'nden marketlerde örnek uygulama
8 0
Polis uyuşturucu operasyonunda 5 kişiyi tutukladı
Polis uyuşturucu operasyonunda 5 kişiyi tutukladı
173 0
 
DAÜ'den öğrencilerine yardım eli
DAÜ'den öğrencilerine yardım eli
29 0
Cimnastik Federasyonu, 23 Nisan yarışması düzenleyecek
Cimnastik Federasyonu, 23 Nisan yarışması düzenleyecek
26 0
İhtiyaçlı aile ve insanlara yardıma koşuyorlar
İhtiyaçlı aile ve insanlara yardıma koşuyorlar
207 0
Gazimağusa Belediyesi koruyucu maske üretimine başladı
Gazimağusa Belediyesi koruyucu maske üretimine başladı
28 0
41 0
banner440

Son 20 gün içerisinde üçüncü kez ATM cihazı kundaklandı

banner27

Son 20 gün içerisinde üçüncü kez ATM cihazı kundaklandı

Limasol’da kimliği belirsiz şahısların dün sabaha karşı, ATM cihazını patlayıcı madde koyarak hasara uğrattıkları ve içerisinde bulunan parayı alarak gözden kayboldukları bildirildi.
Alithia gazetesi, son 20 gün içerisinde üçüncü kez ATM cihazı kundaklandığını ve polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğünü yazdı.
STROVOLO’DA BÜYÜK KAVGA… 1 KİŞİYE 10’DAN FAZLA KİŞİ SALDIRDI
Gazete, bir başka haberinde de, LStrovolo’da önceki gün akşam saatlerinde büyük kavga çıktığını ve 49 yaşındaki bir şahsa, 10’dan fazla kişinin saldırdığını yazdı.
Haberde, kavgada av tüfeği ve keserlerin de kullanıldığı ancak herhangi bir yaralanmanın meydana gelmediği belirtildi.
Gazete, olayla ilgili dört kişinin tutuklanarak Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldığını ve soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.