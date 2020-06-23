Sınır kapılarıyla siyasi oyunlar iddiası

Rum Yönetimi, KKTC hükümetinin Rum tarafının kapalı tuttuğu Lokmacı kapısını açtığını ve Rum kesiminin yayalar için açtığı Ledra Palace sınır kapısını ise kapattığına dikkat çekerek, KKTC’nin kararının art niyetli olduğunu belirtti

KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki sınır kapılarından karşılıklı geçişlerle ilgili haberler, bugünkü Rum gazetelerinde de geniş yer buldu.

Fileleftheros gazetesi “İzlenim Yaratma Çabaları- İşgal Rejiminin 5 Sınır Kapısına İlişkin Kararının Arkasında Art Niyet Hareketleri Var- Pazartesi Günü Trafikte Artış” başlıklarıyla geniş yer verdiği haberinde, KKTC’nin, Rum hükümetinin tek kapalı tuttuğu Lokmacı’daki geçiş noktası da dahil olmak üzere 5 sınır kapısını açma kararıyla, izlenim yaratmaya çalıştığını iddia etti.

“Elindeki bilgilere” dayanarak, Rum hükümetinin açılan sınır kapılarıyla ilgili kararını değiştirme niyeti olmadığını yazan gazete, bunun ise, Rum Yönetimi makamları açısından, Lokmacı sınır kapısının kapalı kalacağı anlamına geldiğini iletti.

KKTC’nin kararının arkasında, açılan sınır kapılarına yönelik “art niyetler (kişisel çıkarlar)” olduğunun tespit edildiği iddiasını yineleyen gazete, KKTC makamlarının, Lokmacı haricinde Beyarmudu, Akyar, Bostancı ve Metehan sınır kapılarının açılacağını ilan ettiğini anımsattı.

Bu kapıların Kıbrıslı Rumları değil, özellikle Kıbrıs Türk tarafını memnun ettiğini ileri süren gazete, Rum makamlarının Aşağı Pirgo-Yeşilırmak sınır kapısını açacağını açıkladığını, fakat KKTC’nin bunu kapalı tuttuğunu belirtti.

Haberde, bu durumun Dillirga bölgesi sakinleri açısından problemlere neden olduğunu belirtti.

Pandemiyle ilgili problemler ortaya çıkmaması amacıyla, sınır kapılarının açılması konusunda bir çeşit koordinasyon için liderler düzeyinde birtakım hamlelerde bulunulmasına rağmen, KKTC hükümetinin faaliyetlerinin bazı sorunlara yol açtığını öne süren gazete, Rum hükümetinin KKTC’nin hareketleri konusunda herhangi bir bilgilendirmeye sahip olmadığını öne sürdü.

“Tatar hükümetinin” liderlerin uzlaştığı şeyleri geride bırakmak için kendi hamlelerini yapmaya çalıştığını öne süren gazete, Rum Hükümeti Sözcüsü Kiriakos Kusios’un açıklamalarına yer verdi.

İki taraf arasında biraz koordinasyon olmasının daha iyi olacağını savunan Kusios, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla temas içerisinde olduklarını “fakat Akıncı’nın da, var olan koşullar yüzünden, karar alamıyor gibi göründüğünü” ileri sürdü.

Kusios sözlerinin devamında, gerek Rum tarafındaki epidemiyologların, gerekse Rum hükümetinin KKTC tarafından veri sunulmaması, aynı zamanda Türkiye’yle bağlantı konularındaki endişesini de yineledi.

Haberde, Rum hükümetinin sınır kapılarından geçen herkesten koronavirüsüyle ilgili test isteme kararının nedeninin bu olduğu da savunuldu.

Taraflarca yapılan hamlelerin BM Genel Sekreterinin yaklaşan raporunda da kayda geçirilmesinin beklendiğini kaydeden gazete, Guterres’in kısa zaman önce taraflara, sınır kapılarının açılması için çalışmaları mesajı gönderdiğini anımsattı.

GEÇİŞLERLE İLGİLİ RAKAMLAR

Haberinde sınır kapılarından yapılan geçişlerle ilgili rakamlara da yer veren gazete, Metehan sınır kapısından dün yapılan geçişlerin bini aştığını belirtti.

Rum polisinden edinilen bilgilere göre, dün akşam 18.00’e kadar Metehan sınır kapısından 605 kişinin KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçiş yaptığını belirten gazete, 493 kişinin de Güney’den Kuzey’e geçtiğini ifade etti.

Geriye kalan sınır kapılarıyla ilgili bilgilerin daha sonra açıklanmasının beklendiğini kaydeden gazete, dünkü geçişlerin pazar günüyle kıyaslandığında oldukça arttığına dikkati çekti.

Gazete geçtiğimiz pazar günü Güney Kıbrıs’a 51 kişinin geçtiğini de ekledi.

Alithia gazetesi ise “Tatar ve Özersay’dan Sınır Kapılarıyla Siyasi Oyunlar” başlığıyla manşete çektiği haberinde, KKTC hükümetinin, Rum hükümetinin aldığı kararın baskısı altında dün “çıkarları temelinde” yalnızca 4 sınır kapısını açtığını öne sürdü.

KKTC hükümetinin Rum tarafının kapalı tuttuğu Lokmacı kapısını açtığını ve Rum kesiminin yayalar için açtığı Ledra Palace sınır kapısını ise kapattığını kaydeden gazete, Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın, liderleri bilgilendirmekten kaçınarak 4 sınır kapısını açtığını ileri sürdü.

Gazete, iç sayfadan da oldukça geniş yer ayırdığı haberinde, KKTC hükümetinin siyasi oyunlarını ve Kıbrıs Türk toplumu içerisindeki iktidar oyunlarını sürdürerek, aynı zamanda karar verenin Kıbrıs Türk lideri veya Rum hükümeti değil de kendisi olduğu mesajını göndermeye çalışarak, 4 geçiş noktasını (Yeşilırmak, Lefke, Derinya ve Ledra Palace) kapalı tuttuğunu öne sürdü.

KKTC hükümetinin, “art niyetli bir hareketle”, Lokmacı sınır kapısını ise açacağını açıkladığını yazan gazete, bunun yeniden açılmasının “Rum hükümetinin, özelliğinden ötürü açmadığı tek sınır kapısı olmasından ötürü mümkün olmadığını” belirtti.

KKTC hükümetinin kararının, sınır kapılarının açılması ve iki toplum arasındaki iletişimin iyileştirilmesine dair net bir çaba olmadığını da iddia eden gazete, bunun siyasi art niyete sahip bir hareket, aynı zamanda özellikle Kıbrıslı Türklerin Rum kesimine geçişlerine hizmet eden sınır kapılarının seçici olarak açılmasından ibaret olduğunu öne sürdü.

KKTC hükümetinin Yeşilırmak ve Ledra Palace sınır kapılarını açmamayı tercih etmesinin, Lokmacı’yı açmamasına ilişkin olarak, Rum kesimine baskı yapılması olarak yorumlandığı da öne sürüldü.

KKTC hükümetinin, aldığı kararlar konusunda Birleşmiş Milletler (BM) ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı bilgilendirmediğini de öne süren gazete, devamla Rum Hükümeti Sözcüsü Kiriakos Kusios’un dün RİK’e yaptığı açıklamaya yer verdi.

Açıklamasında KKTC hükümetinin aldığı kararları yorumlayan Kusios “siyasi oyunlardan ve art niyetten” söz ederek, “hükümetin neden liderler arasındaki karşılıklı anlayış çizgisinde karar vermediğini ve neden hem bunu, hem de Sayın Akıncı’yı göz ardı ettikleri?” sorusunu sordu.

Kusios sözlerini kısaca şöyle sürdürdü; “Bizim geçişleri kolaylaştırdığımız gibi neden Aşağı Pirgo sakinlerine kolaylık sağlanması için Yeşilırmak sınır kapısı açılmadı ve neden biz yalnızca, kalabalıktan kaçınılması , aynı zamanda yayalar tarafından kullanıldığı ve çok sayıda geçiş olduğu için bunun halkın sağlığını tehlikeye atabileceğini izah ederken, Lokmacı’yı (açmayı) seçtiler?” sorularını da sordu.

Rum hükümetinin geçişlerle ilgili olarak her 72 saatte negatif test istemesi konusundaki kararını da yorumlayan Kusios, bunun sınır kapılarının kapalı tutulması için bilinçli olarak yapıldığını ise kesin bir dille reddetti.

Açıklamasında “halkın sağlığını riske atamayacaklarını” ifade eden Kusios, sınır kapılarının yeniden açılması konusunda her türlü niyete sahip olduklarının bilindiğini de savundu.

Rum kesimindeki uzmanların durumla ilgili endişeli olduklarını ve kendilerine halkın sağlığının güvenceye alınması gerektiğini söylediklerini ifade eden Kusios, bunu yapmalarının tek yolunun ise moleküler test talep etmek olduğunu sözlerine ekledi.