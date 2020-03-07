Sınır kapılarının kapanma sebebi personel eksikliği

Rum Sağlık Bakanı Yoannu, geçiş noktalarının kapatılması kararının alınmasındaki sebebin, hemşire ve polis sayısında yaşanan yetersizlik olduğunu söyledi

Rum Ulusal Konseyi önceki gün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in başkanlığında gerçekleştirdiği toplantıda, dört sınır kapısının geçici kapatılması süresinin pazartesine kadar uzatılması yönünde bakanlar komitesinde alınan kararı ve kararın gerekçelerini ele aldı.

Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi: “AKEL Dışında Herkesi İkna Etti – Corona Virüsü Tedbirleri ve Barikatların Kapanması Konusunda Başkana Tüm Partilerden Destek” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, bakanlar komitesinin önceki gün, dört sınır kapısının kapalı kalma sürelerinin pazartesine kadar uzatılması kararının ardından toplanan Ulusal Konsey’de, AKEL dışındaki tüm siyasi partilerin Rum hükümetinin uygulamalarına destek belirttiklerini yazdı.

Gazete, toplantıya katılan bazı partilerin, sınır kapılarının kapatılması konusunda bazı eleştiriler, değerlendirmeler ve tavsiyelerde bulunmalarına karşın genel anlamda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e destek belirttiklerini vurgularken, kapıların kapanması konusunda özellikle AKEL’den sert eleştirilere maruz kalan Anastasiadis’in önceki günkü toplantıdan güçlenerek çıktığını öne sürdü.

Habere göre, Ulusal Konsey toplantısı sonrasında açıklamada bulunan Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu, Lokmacı (Ledra), Derinya, Lefke (Aplıç) ve Astromerit (Bostancı) sınır kapılarının kapalı kalma kararının pazartesiye kadar uzatıldığını belirterek, durumun pazartesi günü yeniden değerlendirileceğini ifade etti.

Corona virüs salgını sebebiyle Güney Kıbrıs havaalanlarında uygulanan önlemlerin KKTC’ye geçiş kapılarında da uygulanmasının zorunlu olduğunu vurgulayan Yoannu, geçiş noktalarının kapatılması kararının alınmasındaki sebebin, hemşire ve polis sayısında yaşanan yetersizlik olduğu iddiasında bulundu.