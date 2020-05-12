Sınır kapılarının açılması Rum hükümetinin gündeminde yok

Sınır kapılarının açılması konusunun, Rum Hükümetinin öncelikler listesinin alt sıralarında olduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Sınır Kapılarının Açılması Konusu İçin Tek Bir Kelime Yok” başlıklı haberinde, sınır kapılarının açılması konusunun Rum hükümetinin öncelikler listesinin alt sıralarda olduğunu yazdı. Kıbrıs Türk tarafının da bu konudan söz etmediğine dikkat çekildi.

Rum hükümetinin, dikkatini sınır kapılarının açılmasına değil, pandemi nedeniyle ortaya çıkan diğer sorunlara çevirdiğini yazan gazete, bu konuda kendilerine soru yöneltilen hükümet kaynaklarının ise, konuyu uzun zamana havale ederek, kısaca değindiğini ya da yanıt vermekten kaçındığını belirtti.