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Sınır kapıları pazartesi gününe kadar kapalı

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Rum Yönetimi, tepkilere aldırış etmedi; dört barikatın kapalı kalma yönünde aldığı kararı, Pazartesi gününe kadar uzattı

Sınır kapıları pazartesi gününe kadar kapalı

Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu, Rum tarafının dört geçiş noktasının kapalı kalma yönünde aldığı tek yanlı kararın, Pazartesine kadar uzatıldığını açıkladı.
Yoannu dün gerçekleştirilen Rum Ulusal Konsey toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, Corona virüs salgını nedeniyle daha önce geçici olarak kapatılan dört sınır kapısının Pazartesine kadar kapalı kalmaya devam edeceğini açıkladı.
Yoannu, sınır kapılarının geçici olarak kapatılmasında herhangi bir siyasi amaç güdülmediğini iddia ederek, Pazartesi günü durumun yeniden değerlendirileceğini vurguladı.
Lokmacı, Derinya, Bostancı ve Aplıç kara geçiş kapılarının  bir hafta süreyle kapatılması  yönündeki karar, geçen Cuma günü alınmış, uygulama cumartesi başlamıştı.
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, sınır kapılarının bazılarının kapanmasının sebeplerinin ortadan kalkmadığını vurguladı.

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