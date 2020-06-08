Sınır kapıları açılmıyor

Rum basını iki liderin uzlaşmasına rağmen sınır kapılarının kapalı kalacağını, çünkü dün gece geç saatlerde edinilen son bilgilere göre, Kuzey Kıbrıs makamlarının başlangıçtaki pozisyonlarını değiştirmedikleri iddia edildi

KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki sınır kapılarının, liderler arasında varılan uzlaşıya rağmen kapalı kalacağı ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi “Tatar’ın İstediği Oldu- Sınır Kapıları Anastasiadis-Akıncı Anlaşmasına Rağmen Kapalı Kalıyor” başlıklarıyla manşete çektiği haberinde, sınır kapılarının kapalı kalacağını, çünkü dün gece geç saatlerde edinilen son bilgilere göre, Kuzey Kıbrıs makamlarının başlangıçtaki pozisyonlarını değiştirmediklerini yazdı.

Gazete, tüm bu gelişmeyle ve olguların değişmemesi durumunda, KKTC’de ikamet eden öğrencilerin eğitim yılını ve sınavlarını kaybetme tehlikeleri olduğunu, aynı zamanda Rum kesiminde çalışan Kıbrıslı Türklerle ilgili problemin de ciddi olduğuna işaret etti.

Son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen çabalara rağmen, Kıbrıs Türk tarafı açısından bir farklılaşma olmadığına dair bilgiler bulunduğunu belirten gazete, bundan ötürü, sınır kapılarının bilinmeyen bir süre daha kapalı olacağını yazdı.

Öte yandan Rum Yönetimi makamlarının “sınır kapılarının açılması için hazır olduğunu” belirten gazete, Rum Hükümeti Sözcüsü Kiriakos Kusios’un, geçiş noktalarının bugün için dahi faaliyete girmesi konusunda her şeyin hazır olduğunu söylediğini iletti.

Haberde, Rum kesiminin, 8 Haziran’dan itibaren gerekli kontrolleri yapabilmesi için, iki liderin hemfikir olduğu şeyler uyarınca, hazırlık ve planlama yapmaya başladığı da belirtildi.

Gazeteye göre, Rum Polisi Sözcüsü Hristos Andreu ise Rum Haber Ajansı KİPE’ye açıklamasında, Rum polisinin “sınır kapılarına personel yerleştirmek ve geçiş yapanların verilerini kayda geçirmek için hazır olduğunu” sözlerine ekledi.

Politis gazetesi de “ ‘Hükümet’ Sınır Kapılarını Kapalı Tuttu- Hak Sahipleri Geçiş Noktalarına Gitmesin Çünkü Bunları Açık Bulamayacaklar” başlıklı haberinde, liderlerin sınır kapılarının bugün açılmasını öngören uzlaşısına rağmen, böyle bir şeyin mümkün olmadığını yazdı.

Rum Yönetiminin geçtiğimiz haftanın başından bu yana, hak sahiplerini bilgilendirerek, aynı zamanda ilgili listeye geçişle ilgili tüm belgeleri ve isimleri kaydederek, sınır kapılarının açılması halinde, tüm prosedürler için hazırlanmaya başladığını yazan gazete, tüm geçiş hakkına sahip olan kişilere, test yapıldığını da belirtti.

Gazete, sınır kapılarında yapılacak olan kontroller, aynı zamanda (numune alınması suretiyle) koronavirüs testleri yapılmasına ilişkin olarak, yetkili bakanlıklar ve Rum polisiyle koordine olunduğunu da ekledi.

Alithia gazetesi de “Sınır Kapılarının Bugünden İtibaren Yeniden Faaliyete Geçmesi Konusunda Biz Hazırız. Peki Diğer Taraf?” başlıklı haberinde, Rum hükümetinin, liderler tarafından uzlaşıldığı üzere, sınır kapılarını bugünden itibaren açmaya tam anlamıyla hazır olmasına rağmen, dün akşama kadar, aynı şeyi Türk tarafının da yapacağına dair hiçbir işaret veya bilgi bulunmadığını yazdı.

Her şeyin, sınır kapılarının açılması tarihinin en nihayetinde KKTC hükümetinin alacağı kararlara bağlı olacağını gösterdiğini öne süren gazete, KKTC hükümetinin sınır kapıları konusundaki tutumuyla ilgili iddialarda da bulundu.