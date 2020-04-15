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Sıcak para için altın pasaport

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Güney Kıbrıs, yatırım karşılığı vatandaşlık uygulamasını yeniden devreye sokuyor

Sıcak para için altın pasaport

Güney Kıbrıs likidite elde etmek ve reel ekonomiyi güçlendirmek için halk arasında “altın pasaport” olarak da adlandırılan yatırım karşılığı vatandaşlık uygulamasını yeniden devreye sokuyor.
Fileleftheros; “Vatandaşlıklar da (Ekonomiyi) İyileştirme Oyununda” başlıklı haberinde, edindiği bilgilere dayanarak, yatırım karşılığı vatandaşlık için yeni şart ve koşulları belirleyecek tüzüklerin, Paskalya sonrasında meclise sunulacağını yazdı.
Habere göre, Rum yönetimi, yatırım karşılığı vatandaşlık uygulamasını başlattığı 2013’ten bugüne toplam 2 milyon 500 bin Euro’luk yatırım şartı karşılığında 100 kişiye vatandaşlık vererek ekonomisine 6,6 milyar Euro sıcak para akışı sağladı. Bu meblağ Gayrı Safi Yurtiçi Hasılası’nın yüzde 1,2’sine denk geliyor.
Paskalya sonrasında yapılacak yeni düzenleme ile “altın pasaport” uygulaması için sırada bekleyen yüzlerce başvuru süratle onaylanacak. Listede 700’den fazla başvuru bulunuyor.

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