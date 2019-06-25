 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Buz adam, Demir adam oldu
Buz adam, Demir adam oldu
24 0
Babutsalar yok olma tehlikesi altında
Babutsalar yok olma tehlikesi altında
11 0
 
Samanbahçe, cıvıl cıvıldı
Samanbahçe, cıvıl cıvıldı
12 0
Uyumadan sürdüler
Uyumadan sürdüler
13 0
Taşkent'te yaralar hala sarılmadı
Taşkent'te yaralar hala sarılmadı
10 0
Japonya'da tren kaosunun nedeni bulundu: Sümüklüböcek
Japonya'da tren kaosunun nedeni bulundu: Sümüklüböcek
17 0
İstanbul seçimi için son anket: Fark yüzde 5
İstanbul seçimi için son anket: Fark yüzde 5
32 0
banner82

Seri katil özür diledi

banner27

Güney’de 2’si çocuk 7 kişiyi öldüren RMMO Subayı Metaksas, kurbanlar ve ailelerinden özür diledi

banner315
Seri katil özür diledi
banner267

 

Güney Kıbrıs'ta 2’si çocuk 7 kişiyi öldüren Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Subayı Nikos Metaksas'ın yargılanmasına dün başlandı.

Metaksas dün çıkarıldığı Rum Ağır Ceza Mahkemesi’nde 7 kişiyi öldürdüğünü kabul etti.

Güney Kıbrıs’ta infial yaratan seri cinayet olayının zanlısı olan RMMO subayı 35 yaşındaki Nikos Metaksas, dün Rum Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Metaksas’ın “yaşlı gözlerle, cinayetleri  işlediğini, suçunu bildiğini ve olayın aydınlatılmasına yardımcı olabileceğinden” söz ettiği belirtildi. Metaksas ayrıca kurbanlar ve  ailelerinden özür diledi.

Kıbrıs'ın kayıtlara geçmiş ilk seri katili kabul edilen Metaksas, taamüden adam öldürme suçundan yargılanıyor. Her kurban için ömür boyu hapis olmak üzere 7 kez müebbet hapsi istenen Metaksas'ın aleyhinde açılan dosyalar arasında adam kaçırma, soruşturmaya müdahale etme ve delilleri yok etme suçlamaları da bulunuyor.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.