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Seri katil Nikos Metaxas’ın cezası açıklandı

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Seri katil Nikos Metaxas’ın cezası açıklandı
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Güney Kıbrıs’ta 5 kadın ve 2 çocuğu öldüren seri katil Nikos Metaxas’a toplamda 7 kez müebbet hapis cezası verildi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi 35 yaşındaki eski RMMO subayı ile ilgili kararını bugün açıkladı.

Filipinler, Nepal ve Romanya kökenli kadınlarla, bu kadınlardan ikisinin 6 ve 8 yaşındaki kızları olmak üzere toplam 7 kişiyi katleden Metaxas, ağır güvenlik önlemleri altında götürüldüğü mahkemede gözyaşları içinde “iğrenç suçlar işledim” dedi. Rum haber kaynaklarına göre Metaxas katlettiği 7 kişinin ailesine “başsağlığı” diledi.

Katil kurbanlarını Güney’de çalışmakta olan yabancı hizmetlilerden seçmiş ve cinayetleri 2016 Eylül ile 2018 Ağustos arasında işlemişti.

Olayın ortaya çıkmasından sonra “kadınların yabancı kökenli olmasından dolayı kaybolmalarıyla ilgilenmediği, ölümlerde ihmali bulunduğu” ileri sürülen ve istifa çağrılarına direnen Rum Polis Genel Müdürü görevden alınmış, ayrıca Adalet Bakanı da “olayda sorumluluğu bulunmadığını” açıklamasına rağmen, istifa etmek zorunda kalmıştı.

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