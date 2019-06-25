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Seri cinayet kurbanı ailelere 70 bin Euro bağış

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Stelios Dostluk Vakfı, Güney Kıbrıs’ta seri katil tarafından öldürülen 2’si çocuk 7 kişinin ailelerine 70 bin Euro bağışlıyor

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Seri cinayet kurbanı ailelere 70 bin Euro bağış
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Stelios Dostluk Vakfı’nın Adada kalıcı barışı güvence altına alabilmek için Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar arasındaki işbirliğini teşvik etmek amacıyla başlattığı 2 toplumlu işbirliği projelerini teşvik ödüllerinde başvuru süreci devam ediyor.

Toplumları yakınlaştırarak Kıbrıs da kalıcı barışı sağlamaya yönelik 11 yıldır süren Stelios Vakfı 2 Toplumlu Projeleri Teşvik Ödülleri’nde bu yıl geçen yıl olduğu gibi 50 projeye 10 ar bin euro, toplamda 500 bin euro verilecek. Bu yıl dağıtılacak ödüllerle birlikte Vakıf son 11 yılda 2 toplumlu projelere 3 milyon 750 bin euro teşvik sağlamış olacak.

Son başvuru tarihinin 31 Temmuz 2019 olarak belirlendiği ödüllere  “Stelios Philanthropic Foundation”ın facebook hesabından başvurmak olanaklı.

Vakfın kurucusu Sir Stelios Haji-Joannou, ödüllerle ilgili son yaptığı açıklamada  “Bu bir maratondur, sprint yarışı değildir. Kıbrıs sorununu yarın sabah çözme gibi bir iddiamız yoktur. Esas amacımız adada kalıcı bir barışı güvence altına alabilmek için  toplumları yakınlaştırmaktır, Kıbrıs sorununu çözmek veya siyasi bir baskı yapmak değildir” dedi

ACILI AİLELERE STELİOS YARDIMI

Bu arada, Stelios Vakfı, Güney Kıbrıs’ta seri katil Metaxas tarafından öldürülen 2’si çocuk 7 kişinin ailelerine 70 bin Euro bağışlayacağını duyurdu. Ödeme,  banka transferiyle  Ağustos 2019'da yapılacak.

Sir Stelios Haji-Ioannou  konuyla ilgili açıklamasında, gelişmeleri yakından takip ettiği bu iğrenç suçtan dolayı herkes gibi kendisinin de şok içinde olduğunu belirtti.

Haji-Ioannou, daha iyi bir yaşam için geldikleri Kıbrıs'ta trajik bir şekilde yaşamını yitiren bu insanların yakınlarının acısının parayla azalmayacağının bilincinde olduğunu ancak bu zor zamanlarında ortaya çıkabilecek harcamaları karşılayabilmeleri için yardımı yapma ihtiyacı hissettiğini vurguladı.

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