Septemberfest’e yoğun katılım

Almanların dünyaca ünlü Oktoberfest Bira Festivaline alternatif olarak Güney Lefkoşa'da düzenlenen Septemberfest Lefkoşa Bira ve Eğlence Festivali (SeptemberFestNicosiaBeer&Fun Festival) bu yıl da binlerce konuk ağırlıyor.

Almanların dünyaca ünlü Oktoberfest Bira Festivaline alternatif olarak Güney Lefkoşa'da düzenlenen Septemberfest Lefkoşa Bira ve Eğlence Festivali (SeptemberFestNicosiaBeer&Fun Festival) bu yıl da binlerce konuk ağırlıyor. Eğlence'deki Academias Park'ta başlayan Festival 4 Eylül'de sona erecek.

Organizasyon komitesi festivalle ilgili açıklamasında "Mini göreceli bir terimdir. Oktoberfest ile kıyaslandığında küçük bir festival olabiliriz ama bu yıl adanın her yanından 80 bin katılımcı bekliyoruz" diyor.

Geleneksel hale gelen ve 8 yıldır düzenlenen festivalde bu yıl sadece et sevenler değil vegan ve vejeteryanlar da düşünülmüş. Festivalde Heineken, Stella Artois, Carlesberg, Budweiser, Hoegaarden gibi ana akım olarak nitelendirilen markalardan, butik işletmelerin ürettiği biralara kadar 100'ü aşkın bira tadılabiliyor.

DisplayArtPlc kuruluşu tarafından organize edilen Festivale giriş ücreti 5 euro olarak belirlendi. Ebeveynlerinin eşlik etmesi şartıyla 12 yaşından küçük çocuklar ise festivale bedava alınıyor.

Festivalde başta ünlü Yunan şarkıcı Sakis Ruvas olmak üzere birçok sanatçı konser verecek. Bira, müzik ve yiyeceğin güzel vakit geçireceği festivalin organizatörleri olayın felsefesini halk sayesinde büyüyen endüstrinin "halka geri vermesi" olarak açıklıyor.