Savaş senaryosu canlandırıldı

Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın Güney’de ortaklaşa düzenlediği askeri tatbikatta savaş uçakları, helikopterler, tanksavar füzeler ve tanklar görev aldı, hedefler bombalandı

Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) yaptığı “Atsalino Velos” (Çelik Ok) kod adlı geniş çaplı tatbikatına Yunan Deniz Kuvvetleri’ne bağlı “Nikiforos Fokas” isimli fırkateyn; “Vuda” atış alanında icra edilen önceki günkü son aşamasına da Yunan Hava Kuvvetleri’nden 3 tane F-16 savaş uçağı katıldı.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros haberi “Tilkiler Girit’ten Kıbrıs’a Uçtu… Skiro’dan (İskiri) da ‘Kaplanlar’ Ege’de Türk Savaş Uçaklarına Engelleme Yaptı” ve “F-16’lar Mesaj Verdi… Kıbrıs Savunma Bakanı ‘Atsalino Velos’ Tatbikatının Türk Saldırganlığıyla Bağlantısı Olmadığını Söyledi… Yunan Milli Savunma Bakanı: (savaş uçaklarını) Tatbikatlarda İstiyoruz, Resmî Geçitlerde Değil” başlıklarıyla aktardı.

Habere göre, RMMO’nun Yunan silahlı kuvvetleriyle birlikte “Vuda” atış alanında icra ettiği “Çelik Ok” tatbikatının son aşamasına RMMO’nun “Leonidas” tipi zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT), Milan ve HOT tanksavar füzeleri, iki havan piyade bölüğü ve 155’lik toplar ile topçu bataryası katıldı. Havada ise RMMO’ya ait iki adet “Gazelle” tipi helikopter ile Yunan Hava Kuvvetleri’ne bağlı 3 adet F-16, bir adet C-130 nakliye uçağı görev aldı, Yunan nakliye uçağından paraşütle atlayışlar yapıldı.

Gazete, Yunan savaş ve nakliye uçaklarının, Girit’teki Suda hava üssünden “Alepu” (Tilki) kod ismiyle havalanan 3 adet F-16 ve 1 adet C-130’un Türk radarlarına takılmamak için alçak irtifadan uçarak sabah saatlerinde adaya ulaştığını yazdı.

Haberde, “Çelik Ok” tatbikatı devam ederken saat 10,56’da Ege’de 28 bin feet irtifada uçan iki Türk savaş uçağına, Yunanistan’ın ‘Skiro’ (İskiri) adasında konuşlu 335’inci uçak filosuna bağlı ‘Tigers’ (Kaplanlar) tarafından engelleme yapıldığı da öne sürüldü.

Güney’de yayımlanan Politis Gazetesi de RMMO’nun, Yunan kuvvetlerinin de katılımıyla önceki gün tamamlanan “Çelik Ok” kod isimli tatbikatının 14 Ekim’de başladığını yazdı.

Habere göre, “Çelik Ok” tatbikatına önceki günkü son aşamada yerdeki hedeflere sanal atış yapan 3 adet F-16 Block 52+ savaş uçağı dışında “Nikiforos Fokas” isimli Yunan fırkateyin de katıldı. Yunan firkateyninin RMMO deniz kuvvetine bağlı “Yoannidis”, “Yeoregiu”, “Çomakis” ve “Ammohosto” (Mağusa) isimli gemilerle ortak faaliyet yürüttüğü kaydedildi.

Yunan F-16’larının “Çelik Ok” tatbikatı kapsamında Güney Kıbrıs’ta olmalarıyla Rum ve Yunan hükümetlerinin içe ve dışa mesaj verdiğini yazan Fileleftheros, Yunan F-16’larının, en son 2000 yılında icra edilen “Nikiforos (Muzaffer)-Toksotis (Yay)” kod isimli Rum-Yunan ortak tatbikatından sonra ilk kez Güney Kıbrıs’ta uçtuğuna işaret etti.

Habere göre, Yunanistan, savaş uçaklarını göndermekle, Rum Yönetimi’nin sözde “bağımsızlık günü” olarak kutladığı 1 Ekim’deki askerî resmî geçitte Yunan uçaklarının yer almamasının Güney’de neden olduğu tepkileri dağıtmaya çalıştı. Yunanistan Millî Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos “Yunan F-16’ları, Kıbrıs ordusuyla birlikte icra edilen ‘Atsalino Velos’ (Çelik Ok) taktik tatbikatı kapsamında Kıbrıs üzerinde uçtu… Yunan savaş uçaklarını resmî geçitlerde değil tatbikatlarda istiyoruz” ifadelerini kullandı.







