“Şartlara boyun eğmeyeceğiz”

Yunanistan Savunma Bakanı Kammenos, Kıbrıs Helenizmi’nin hayatta kalmasını tehlikeye atarak, ele geçirenin şartlarına da boyun eğmeyeceklerini söyledi

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos ve Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, EOKA’cı Evagoru Pallikaridis’in anılması törenine katılarak konuşma yaptığı belirtildi.

Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi, Baf “Evagoru Pallikaridis Derneği” tarafından organize edilen anma töreni için Güney Kıbrıs’ta bulunan Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos’un, cumartesi akşamı düzenlenen etkinliğe katılarak burada bir konuşma yaptığını yazdı.

Habere göre, Kıbrıs sorununa da değinen Kammenos, yegane hedefin, yaşayabilir, işlevsel, BM kararlarına, Avrupa ve uluslararası hukuka uygun bir şekilde Kıbrıs sorununa çözüm sağlanması olduğunu belirtti.

Çözümü arzuladıklarını ve bunun için çalıştıklarını ifade eden Kammenos, ancak hiçbir durumda “işgal ve istilanın” oldu bittilerini kabul etmelerinin söz konusu olmadığını, Kıbrıs Helenizmi’nin hayatta kalmasını tehlikeye atarak, “ele geçirenin” şartlarına da boyun eğmeyeceklerini savundu.

Kammenos, Yunan halkının, hükümetinin ve Yunanistan’ın tüm partilerinin, Rum Yönetimi Başkanı’nın, hükümetinin ve tüm Rum partilerin yanında olduğu mesajını da gönderdi.

1955-59 EOKA mücadelesine ve Evagoru Pallikaridis gibi hayatını kaybedenlerin şahıslarına övgülerde bulunan Kammenos, Helenizm birleştiği, tek yumruk olduğu zaman kazandığını ifade etti.

Herkesin ve özellikle siyasetçilerin görevinin, Helen halkını birleştirmek olduğunu ifade eden Kammenos, Kıbrıs sorununda yapılan en büyük yanlışın, “halıyı kaldırmaya çalışıp, tarihin bütün boyutlarını altına koymak” olduğunu söyledi.

Kammenos, görevi devraldığı zaman, o dönemdeki, mükemmel bir işbirliğine sahip olduğu Rum eski Savunma Bakanı Hristoforos Fokaidis ile birlikte, verdiği sözlerden bir tanesinin de “halının kaldırılması” kararı olduğunu belirtti.

HRİSTODULİDİS

Habere göre Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis de anma etkinliğinde yaptığı konuşmada, Evagoru Pallikaridis’e yönelik borçlarının, çocuklara birleşmiş, demokratik, özgür ve refah bir Kıbrıs teslim etmek olduğunu söyledi.

Vatanın, bugün yine zor bir mücadele verdiğini söyleyen Hristodulidis, sürekli “sorunlarla (provokasyonlarla)” karşı karşıya kalmanın, tarihin bir parçası olduğunu iddia etti.

Hristodulidis konuşmasında Pallikaridis’in şahsına da övgülerde bulundu.