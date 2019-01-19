Sarı Yelekliler, Kıbrıs’a da sıçradı

Güney’de “Kıbrıs Sarı Yelekliler” kuruldu, yargıda patlak veren usulsüzlük protesto edildi

Rum tarafında yargıda patlak veren usulsüzlük krizinin ardından “Kıbrıs Bankası” tahvil mağdurları ve yeni kurulan “Kıbrıs Sarı Yelekliler” dün protesto eylemi yaptı.

Kıbrıs Bankası’nın Lefkoşa’nın Rum kesimindeki merkez ofisinin önünde toplanan eylemciler daha sonra muhtıra vermek üzere Yüksek Mahkeme’ye yürüdü.

“Hırsızlar, çıkın dışarı” şeklinde slogan atan protestocular arasında, yeni kurulan “Kıbrıs Sarı Yelekliler” oluşumu üyeleri de bulunduğu haber verildi.



Protestocular, Rum Yüksek Mahkeme Başkanı Mirona Nikolatu’nun kızına ve kardeşine imtiyazlı bir şekilde banka ile mahkeme-dışı anlaşma yapmalarına izin verilirken, Banka’nın, tazminat ödemek için diğer tahvil sahiplerinden mahkeme emri talep ettiğinden şikayet ediyor, eşit muamele istiyor.