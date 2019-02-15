Sarı alarm verildi

Kıbrıs, sağanak yağışın etkisine girdi, kuzeyde ve güneyde dolu yağdı. Larnaka’da bazı ev ve işyerlerini su bastı, yollar sular altında kaldı. Dolu yağışı nedeniyle Lefkoşa Larnaka otobanında 8 kaza meydana geldi. Rum Meteoroloji Dairesi sarı alarm verdi

Kıbrıs, dün günün ilk dakikalarından itibaren yeniden sağanak yağışın etkisine girdi.

Meteoroloji Dairesi, sağanak veya gök gürültülü sağanak şeklinde devam edecek yağışların yer yer kuvvetli olmasının beklendiği uyarısında bulundu. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmalarını tavsiye eden Meteoroloji Dairesi, yağışların etkisini bugün saat 12.00’ye kadar sürdüreceğini ve yer yer metrekareye 50 kilograma kadar yağış düşebileceğini duyurdu.

Yağışlar dün birçok bölgede sağanak olarak etkisini gösterirken, sabah saatlerinde Karpaz bölgesinde yoğun dolu yağışı etkili oldu. Çayırova-Pamuklu ve Bafra-Mehmetçik anayollarında dolu yağışı nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 15 metreye kadar düştü. Yollarda biriken su ise sürücülere zor anlar yaşattı.



GÜNEYDE DOLU YAĞIŞI ZARARA NEDEN OLDU

Bu arada, olumsuz hava koşulları Güney Kıbrıs’ta da etkili oldu. Larnaka ve Derinya bölgelerinde yoğun dolu yağışı tarım alanlarında zarara neden oldu. Larnaka kent merkezinde bazı ev ve işyerlerini su bastı, bazı yollar sular altında kaldı. Dolu yağışı nedeniyle Lefkoşa Larnaka otobanında da 8 trafik kazası meydana geldi. Yolda trafik akışı bir süre durdu. Rum Meteoroloji Dairesi, 24 saat devam etmesi beklenen hava koşulları nedeniyle sarı alarm verdi.



