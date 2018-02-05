Sandıktan Anastasiadis çıktı

Güney Kıbrıs'taki başkanlık seçimini Anastasiadis kazandı. Anastasiadis, toplam oyların yüzde 55,99’unu (215 bin 281 oy) aldı. Anastasiadis ikinci turda, birinci turda aldığı oyu yüzde 20,5 artırdı. Rakibi Stavros Malas oy oranını yüzde 13,8 artırmasına karşın yüzde 44.01’de kaldı. Seçmenlerin yüzde 26.3’ü ise sandığı boykot etti.

Güney Kıbrıs’ta dün başkanlık seçiminin ikinci turu yapıldı.

Ülkeyi 5 yıl yönetecek başkanın seçildiği seçimde, halen Rum Yönetimi Başkanı olan DISI adayı Nikos Anastasiadis ile AKEL destekli bağımsız aday Stavros Malas yarıştı.

Oy verme işlemi 07.00’de başladı. Aralarında yurt dışındaki 38 merkezin de bulunduğu bin 122 seçim merkezinde sandıklar, saat 18.00'de kapandı.

SANDIKTAN YİNE ANASTASİADİS ÇIKTI

Güney Kıbrıs’taki başkanlık seçiminde kullanılan oyların sayımı tamamlandı, sandıktan Nikos Anastasiadis çıktı.

Güney Kıbrıs Yüksek Seçim Kurulu’nun resmi verilerine göre Anastasiadis, toplam oyların yüzde 55,99’unu (215 bin 281 oy) aldı. Anastasiadis ikinci turda, birinci turda aldığı oyu yüzde 20,5 artırdı. Rakibi Stavros Malas oy oranını yüzde 13,8 artırmasına karşın yüzde 44.01’de kaldı.

YÜZDE 74 KATILIM

İkinci turu dün gerçekleştirilen başkanlık seçiminde toplam 550 bin 876 kayıtlı seçmenin yüzde 73.97’sine denk gelen 407 bin 475’i oy kullandı, seçmenlerin yüzde 26.03’ü olan 143 bin 401’i ise sandığı boykot etti.

Kullanılan oyların 384 bin 524’ü (yüzde 94,37) geçerli, 10 bin 778’si (yüzde 2,65) geçersiz sayıldı. Sandığa gitmekle birlikte 12 bin 173 (yüzde 2,99) seçmen de boş oy attı.

Güney Kıbrıs’taki seçmenler, sabah 07.00’den 18.00’e kadar bir saatlik öğle arası dışında, toplam 1121 sandıkta oy kullandı ve sonuçlar önceden tahmin edildiği gibi saat 19.30’da kesinleşti.

Güney Kıbrıs Yüksek Seçim Kurulu dün akşam saat 22.00'de seçim sonucunu Tasos Papadopulos-Eleftheria Spor Salonu'nda resmen ilan etti.