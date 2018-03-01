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“Sadece Rum göçmenler Türk mallarında oturabilir”

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Rum Başsavcısı Kliridis, Güney’deki Kıbrıs Türk mallarını elinde bulundurma ve idare etmeye, yalnızca Rum göçmenlerin hakkı olduğunu açıkça ortaya koydu

“Sadece Rum göçmenler Türk mallarında oturabilir”
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Rum Başsavcısı Kostas Kliridis’in, Rum İçişleri Bakanı ve Kıbrıs Türk Malları Vasiliğine yönelik uzman görüşüyle, Güney Kıbrıs’taki Kıbrıs Türk mallarını elinde bulundurma ve idare etmeye, yalnızca Rum göçmenlerin hakkı olduğunu açıkça ortaya koyduğu ifade edildi.
Fileleftheros gazetesi, Kliridis’in buna paralel olarak, yalnızca, göçmenlerden ilgi olmaması durumunda, Kıbrıs Türk mallarının, Güney Kıbrıs’ta daimi olarak ikamet eden gerek Kıbrıslı Türkler, gerek de Kıbrıslı Rumlar olmak üzere, göçmen olmayanlara tahsis edilebileceği olasılığını açıkta bıraktığını yazdı.
Göçmen olmayan kişilerle yapılan mevcut sözleşmelere de değinerek, bunların sona erdirilmemesi gerektiğini ifade eden Kliridis, çünkü Rum Yönetimi sözleşmelere tek taraflı olarak son verecek olduğundan, tazminat ödemeye çağrılması konusunda ciddi bir olasılık bulunduğunu belirtti.
Gazete Kliridis’e göre, yapılabilecek olan şeyin, bahse konu sözleşmelerin, sona ermeleriyle birlikte yenilenmemeleri olduğunu kaydetti.
Gazete Rum İçişleri Bakanı’nın, Rum Sayıştay Odisseas Mihailidis’in, Kıbrıs Türk Malları Vasisi’nin, Güney Kıbrıs’ta ikamet etmekte olup göçmen olmayan Kıbrıs Türk kökenli şahıslarla sözleşme imzalamasının yasal olup olmadığının tespit edilmesine dair önerilerinin akabinde, Başsavcıdan uzman görüşü istediğini belirtti.
Konunun, Rum Sayıştay’ın, yasal gereklilikleri yerine getirmeyen Kıbrıslı Türklere Kıbrıs Türk toprağı tahsis edilmesi konusunda aldığı yazılı şikâyetle ortaya çıktığını yazan gazete, şikayetin 1974 yılındaki Barış Harekatı sırasında veya sonrasında Güney Kıbrıs’ı terk etmeyen Kıbrıslı Türkler aleyhine döndüğünü ekledi.
 

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