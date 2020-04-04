Rusya Kıbrıs etrafında tatbikatlara devam ediyor

Rusya'nın Kıbrıs’ın doğusu, güneyi ve batısındaki üç farklı büyük alanda gerçek mermilerle Nisan ayı sonuna kadar hava ve deniz tatbikatları icra edeceği bildirildi

Rusya’nın bugünden itibaren 30 Nisan’a kadar çeşitli tarihlerde, Kıbrıs’ın doğusu, güneyi ve batısındaki üç farklı büyük alanda gerçek mermilerle hava ve deniz tatbikatları icra edeceği haber verildi.

Fileleftheros gazetesi, yukarıdaki başlıkla yayımladığı haberinde, bahse konu tatbikatların gerçekleştirileceği deniz ve hava bölgelerinin, Navtex ve Notamlarla bağlandığını duyurdu.

Rum Yönetimi tarafından Rusya deniz ve hava kuvvetleri hesabına Navtex ve Notam’lar yayımlandığını yazan gazete, Rusya’nın denizde yapacağı tatbikatlar için, Rum Yönetimi’nin denizcilere yönelik, üç deniz bölgesini de bağlayan bir Navtex (Navtex 135/20) yayımladığını bildirdi.

Birinci bölgenin 9, 17 ve 30 Nisan tarihlerindeki tatbikatlarla alakalı olduğunu ve bölgenin Rusya deniz kuvvetlerinin düzenli tatbikatlar yaptığı Kıbrıs ile Suriye arasındaki bir bölgeyle alakalı olduğunu kaydeden gazete, Türkiye’nin buna herhangi bir reaksiyon göstermediğini ifade etti.

7 ve 21 Nisan tarihlerindeki tatbikatların yapılacağı ikinci bölgenin ise, Kıbrıs’ın batısındaki bir bölgeyle alakalı olduğunu ve bunun Meis adasının 40 deniz mili mesafesine kadar ulaştığını kaydeden gazete, Türkiye’nin bu bölge için hemen kendi Navtex’ini yayımlayarak, bunun Türkiye’nin sorumluluğundaki bir alandan ibaret olduğunu belirttiğini ifade etti.

Türkiye’nin yayımladığı Navtex’le birlikte, Rum tarafının Navtex’inin “geçersiz” olarak nitelendirilmediği, ancak bunun Türkiye’nin sorumluluğundaki bir alandan ibaret olması dolayısıyla, Rum tarafının Navtex’indeki bu kısmın yeniden yayımlanacağı ifade edildi.

Gazete, Rum kesiminin bağladığı üçüncü bölgenin ise Kıbrıs’ın Güney’indeki büyük bir deniz alanıyla ilgili olduğunu ve bunun tek yanlı ilan edilen Rum Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) içerisindeki 8’inci parselin küçük bir kısmı ile 9’uncu parselin büyük bir kısmını kapladığını da belirtti.

Türkiye’nin de bu üçüncü bölgeyle ilgili kendi Navtex’ini (Navtex FA-215/20) yayımladığını yazan gazete, bahse konu Navtex’in, Yavuz sondaj gemisinin 9’uncu parsel içerisinde sondaj gerçekleştirdiği bölgeyle alakalı olduğunu kaydetti.

Rusların deniz tatbikatlarının gerçekleştirileceği bölgenin güneybatı ucunun, Yavuz sondaj gemisinin bulunduğu noktanın 3 deniz mili mesafesinde olduğunu öne süren gazete, bununla birlikte, Rum Yönetimi’nin hava trafiği konusunda toplam 14 Notam yayımladığını ve “Lefkoşa FIR Hattı’nın bazı bölgelerini bugünden itibaren 30 Nisan’a kadar çeşitli tarihlerde gerçekleşecek Rus tatbikatları için bağladığını” ekledi.