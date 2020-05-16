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Rusya ile Güney Kıbrıs arasındaki ilişkiler bir kez daha mercek altında

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Rusya ile Güney Kıbrıs arasındaki ilişkiler bir kez daha mercek altında

Güney Kıbrıs’taki “altın pasaportlar” meselesi ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in avukatlık bürosu arasındaki ilişki bir kez daha “Financial Times” gazetesinin merceğine alındı.

Haravgi gazetesi, “Financial Times”ın dün yayınlanan “Akdeniz’deki Moskova: Kıbrıs ve Rusları” başlıklı geniş röportajında, Anastasiadis’in eski hukuk bürosundaki müşterilere ayrıcalıklı muamele gösterildiğine dair iddiaları yalanladığı konuşmasına yer verildiğini ve “Çok param vardı, yağlamaya ihtiyacım yoktu” dediğini yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs’ın, Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından Rus yatırımcıların sığınağı haline geldiğini ve jeopolitik oyunlara dahil edildiğini yazdı.

Habere göre röportajda ayrıca, “altın pasaportların saatli bomba” olduğuna vurgu yapıldı.

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