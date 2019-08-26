Rus sermayesi, Güney'den kaçıyor

Sovyetler Birliği’nin çöküşünden sonra Rus sermayesinin Güney Kıbrıs’a akış eğilimi gösterdiğini ve bu akışın artarak devam ettiğine işaret edilen haberde, 2004’teki AB üyeliği ve 2008’de Euro’ya geçilmesiyle birlikte bu akışın tersine döndüğü iddia edildi

Rusların Güney Kıbrıs’taki varlıklarını gerek bankacılık sektöründeki yatırımları, gerek turist sayısı, gerekse yatırım faaliyetler açısından azalmakta olduğu haber verildi.

Fileleftheros “Ruslar Aşamalı Olarak Kıbrıs’ı Terk Ediyor” başlıklı haberinde, kara parayla ilgili katı yasaların yanısıra, Güney’i ziyaret eden Rus turistlerin bıraktığı gelir ve diğer turizm güzergahlarıyla mevcut rekabetin yeni olgular yarattığını yazdı.

Sovyetler Birliği’nin çöküşünden sonra Rus sermayesinin Güney Kıbrıs’a akış eğilimi gösterdiğini ve bu akışın artarak devam ettiğine işaret edilen haberde, 2004’teki AB üyeliği ve 2008’de Euro’ya geçilmesiyle birlikte bu akışın tersine döndüğüne dikkat çekildi.

Rus sermayesinin Güney Kıbrıs’tan kaçtığını Rum Merkez Bankası’nın verilerine dayandıran gazete şu verilere yer verdi:

“Rum bankacılık sektöründe 2012’de 21 milyar 510 milyon Euro olan Rus mevduatı bu yılın haziran sonunda 6 milyar 780 milyon Euro’ya düştü. Sermaye tıraşlaması neticesinde 2013’ten bugüne kaçan Rus yatırımı miktarı 5 milyar Euro civarındadır.

Turizm sektöründe, bu yılın ilk yarısında Rus turistten edinilen gelir 2018’in aynı dönemine oranla yüzde 7,2 oranında düştü. 2019’un ilk 7 ayında Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden Rus turist sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 düştü ve 418 bin 991 oldu. 10 yıl önce Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden Rus turist sayısı 180 bin 962’ydı”

Gazete, turistik açıdan Rusya’dan kazanan ülkenin Türkiye olduğunu yazdı.