Rumların yüzde 56’sı beraber yaşayabiliriz diyor

Güney’de yapılan bir ankete göre Rumların yüzde 56’sı Kıbrıslı Rum ve Türklerin birlikte, yüzde 39’u ise ayrı ayrı yaşamaları gerektiği görüşünü ortaya koydu

Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilecek Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri konusunda anketler yayınlanmaya devam ederken sonuçta bir değişiklik gözlenmiyor

Güney’de yayımlanan Politis ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta AP seçimlerine ilişkin yayınlanan ve Rum Radyo Televizyon Kurumu (RİK) tarafından gerçekleştirilen yeni bir anketin sonuçlarının, tıpkı diğer anketlerde olduğu gibi, DİSİ partisini birinci sırada gösterdiğini yazdılar.

Gazete, 4-14 Nisan tarihleri arasında bin 402 kişinin katılımıyla, telefon aracılığıyla gerçekleştirilen ankette DİSİ’nin yüzde 18.5 oranında oyla ilk sırada yer aldığını, ardından yüzde 14’le AKEL, yüzde 9’la DİKO, yüzde 4 oranlarıyla ise EDEK ve ELAM’ın geldiğini belirtti.

Bundan önceki anketlerde de olduğu gibi, EDEK ve ELAM’ın seçimin son anına kadar AP’daki altıncı koltuk için mücadele edeceklerinin görüldüğünü belirten gazete, Şener Levent ve Yasemin Hareketi’nin ise yüzde 0,5’lik bir oran elde ettiğinin görüldüğünü yazdı.

Gazete, AP seçimlerine katılacağını belirtenlerin oranının ise yüzde 63’te kaldığın aktardı.

Habere göre katılımcılara Kıbrıs sorunu ve diğer bazı konulara ilişkin sorular da yöneltilen ankette Kıbrıs sorunu en önemli sorun olarak ilk sırayı aldı.

Gazete, katılımcıların yüzde 57 oranıyla Kıbrıs sorununu en büyük sorun olarak nitelendirdiklerini ve yüzde 88 oranında ise Kıbrıs sorununun çözümünün bir yıl öncesinden daha yakın olmadığı görüşünü ortaya koyduklarını aktardı.

Katılımcıların yüzde 56’sı Kıbrıslı Rum ve Türklerin birlikte, yüzde 39’u ise ayrı ayrı yaşamaları gerektiği görüşünü ortaya koyarken, yüzde 43’ü Kıbrıs’taki durumun şimdiki gibi kalacağı, yüzde 21’i bölünme olacağı ve yüzde 12’si ise iki toplumlu iki kesimli federasyon çözümünün gerçekleşeceği görüşünü dile getirdi.

Gazete, ankete katılanların yüzde 70’nin Güney Kıbrıs’ın üçlü ittifakları ve işbirlikleri gerçekleştirmesinin faydalı olduğunu söylediklerini, savunmanın güçlendirilmesi konusunda ise en iyi müttefik olarak yüzde 25,5 oranıyla ABD ve yüzde 21 oranıyla ise İsrail’i dile getirdiklerini yazdı.

Katılımcıların yüzde 25’i ise hiçbir ülkeyi en iyi müttefik olarak görmezken, yüzde 20’lik kesim Rusya, yüzde 10’luk kesim ise Yunanistan yanıtını verdi.

