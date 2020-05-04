banner411
banner69
Armar Group çalışanlarına Covid 19 testlerini yaptırdı
Armar Group çalışanlarına Covid 19 testlerini yaptırdı
46 0
Northernland grup testleri tamamladı
Northernland grup testleri tamamladı
31 0
 
Tıbbi maske üretimi için kolları sıvadılar
Tıbbi maske üretimi için kolları sıvadılar
14 0
CONIFA’nın profil resmi Milli Takımımız
CONIFA’nın profil resmi Milli Takımımız
154 0
Dedekorkut: Yabancı futbolcu kontenjanı 0 olmalı
Dedekorkut: Yabancı futbolcu kontenjanı 0 olmalı
78 0
Tashtemirov, korona günlerinde “Bahar” isimli heykelini beğeniye sundu
Tashtemirov, korona günlerinde “Bahar” isimli heykelini beğeniye sundu
13 0
Bolkan yardım için sahada
Bolkan yardım için sahada
251 0
banner440

Rumların yüzde 43’ünün geliri etkilenmedi

banner27

Korona virüs salgını sebebiyle uygulanan kısıtlamaların yüzde 43’lük bir kesimin gelirini hiç etkilemediği ortaya çıktı

Rumların yüzde 43’ünün geliri etkilenmedi

Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen bir araştırma, Korona virüs salgını sebebiyle uygulanan kısıtlamaların yüzde 43’lük bir kesimin gelirini hiç etkilemediği sonucunu ortaya koydu.

Politis gazetesi, “RetailZoom” şirketi tarafından 30 Nisan tarihinde online gerçekleştirilen ve 690 kişinin katıldığı anketin sonuçlarının, Güney Kıbrıs’ta uygulanan kısıtlamaların gelirlere yönelik etkisini ortaya koyduğunu yazdı.

Ankete göre, “Kısıtlamalar gelirlerinizi ne oranda etkiledi?” sorusuna katılımcıların yüzde 43’ü hiç etkilemedi cevabını verirken, yüzde 20’lik kesim ise “yüzde 50’den fazla” yanıtını verdi.

Katılımcıların yüzde 16’sı gelirlerinin “yüzde 26-50”, yüzde 10’u ise “yüzde 10 ila 25” arasında etkilendiği yanıtını verirken, yüzde 11’lik bir kesim ise bu oranın yüzde 10’dan az olduğunu belirtti.

Ankette, katılımcıların önümüzdeki altı aylık dönemde seyahat planlarına ilişkin sorulara verdikleri yanıtlar da ayrıntılı şekilde yer alırken, önümüzdeki altı ayda seyahat etmeyi planladığını söyleyenlerin oranı yüzde 67, planlamadığını söyleyenlerin oranı yüzde 43 oldu.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.