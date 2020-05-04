Rumların yüzde 43’ünün geliri etkilenmedi

Korona virüs salgını sebebiyle uygulanan kısıtlamaların yüzde 43’lük bir kesimin gelirini hiç etkilemediği ortaya çıktı

Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen bir araştırma, Korona virüs salgını sebebiyle uygulanan kısıtlamaların yüzde 43’lük bir kesimin gelirini hiç etkilemediği sonucunu ortaya koydu.

Politis gazetesi, “RetailZoom” şirketi tarafından 30 Nisan tarihinde online gerçekleştirilen ve 690 kişinin katıldığı anketin sonuçlarının, Güney Kıbrıs’ta uygulanan kısıtlamaların gelirlere yönelik etkisini ortaya koyduğunu yazdı.

Ankete göre, “Kısıtlamalar gelirlerinizi ne oranda etkiledi?” sorusuna katılımcıların yüzde 43’ü hiç etkilemedi cevabını verirken, yüzde 20’lik kesim ise “yüzde 50’den fazla” yanıtını verdi.

Katılımcıların yüzde 16’sı gelirlerinin “yüzde 26-50”, yüzde 10’u ise “yüzde 10 ila 25” arasında etkilendiği yanıtını verirken, yüzde 11’lik bir kesim ise bu oranın yüzde 10’dan az olduğunu belirtti.

Ankette, katılımcıların önümüzdeki altı aylık dönemde seyahat planlarına ilişkin sorulara verdikleri yanıtlar da ayrıntılı şekilde yer alırken, önümüzdeki altı ayda seyahat etmeyi planladığını söyleyenlerin oranı yüzde 67, planlamadığını söyleyenlerin oranı yüzde 43 oldu.