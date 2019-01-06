“Rumların mülk kaybı 4 milyar 650 milyon Euro”

Rumların KKTC’deki eski mülklerinin kullanım kayıplarının 4 milyar 650 milyon Euro’ya ulaştığı belirtildi

Rumların KKTC’deki eski mülklerinin kullanım kayıplarının 4 milyar 650 milyon Euro’ya ulaştığı öne sürüldü.

Güney’de yayımlanan Haravgi Gazetesi, “Zararın Eşit Bölüşülmesi Kurumu”nun Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Akis Puros’u kaynak göstererek, göçmenler arşivi oluşturulduğunu, bu arşivle her bir Rum “göçmenin” sahip olduğu mülk ve yıllar içerisinde aldığı maddi yardımlarla ilgili bütün verilere ulaşılabileceğini yazdı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve hükümetinin seçim vaatleri arasında KKTC’deki eski mülklerin kullanım kayıpları için Rum “göçmenlere” yıllık tazminat ödeme de bulunduğunu hatırlatan gazete, bu maksat için ödeneğin ne 2018 bütçesinde ayrıldığını ne de 2019 bütçesinde öngörüldüğünü belirtti.

Haberde yapılan son değerlendirmeler temelinde “göçmenlerin”, KKTC’deki eski mülklerinin kullanım kayıplarının, 2009 fiyatlarına göre 4 milyar 650 milyon Euro’ya ulaştığı da öne sürüldü.