Rumlardan üç kat daha fazla harcıyoruz

2017 yılında güneyden kuzeye geçişler 646 bin 569 olurken, kuzeyden güneye geçişler ise bunun iki katı, yani bir milyon 140 bin 682 oldu. Kıbrıslı Türkler ayrıca Rum tarafında, Rumların KKTC’de harcadığından üç kat daha fazla harcadı

Haravgi gazetesi, AB verileri ve rakamlarının, EDEK’in Derinya sınır kapısının açılmasına karşı ortaya attığı argümanları çürüttüğünü yazdı.

EDEK’in önceki gün Derinya’da yaptığı etkinlik öncesinde de açıklamalarını sürdüğünü belirten gazete, Derinya Belediye Başkanı Andros Karayannis’in sayısal veriler ortaya koyarak EDEK’in, sınır kapısının açılmasıyla Rum tarafının ekonomik açıdan zarara uğrayacağına dair iddialarını yalanladığını kaydetti.

Karayannis’in, Avrupa Komisyonu’nun 2017 Yeşil Hat Tüzüğü raporuna atıfta bulunduğunu aktaran gazete, rapora göre, karşılıklı geçişler kısmında kuzey ile güney arasındaki geçişlerin EDEK’in söylediği gibi olmadığını belirtti.

Kuzeyden güneye geçişlerin, güneyden kuzeye göre, çok daha fazla olduğunu belirten gazete, harcamaların da aynı şekilde daha çok olduğunu kaydetti.

Rapora göre, 2017 yılında güneyden kuzeye geçişlerin 646 bin 569 olduğunu kaydeden gazete, kuzeyden güneye geçişlerin ise bunun neredeyse iki katı, yani bir milyon 140 bin 682 olduğunu aktardı.

Gazete, ekonomik parametre konusunda ise JCC şirketinin verilerine göre Kıbrıslı Türklerin, Rum tarafında, Rumların KKTC’de harcadığından üç kat daha fazla harcadığını savundu.

Karayannis, Sizopulos’un, Derinya sınır kapısının açılmasından yana olanların, başka sınır kapılarının açılmasını arzulamadığına dair sözlerine yanıt olarak yaptığı açıklamada, Sınırdaki ve Yarı İşgal Altındaki Bölgeler Komitesi’nin başkanı olarak, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile yaptığı görüşmede, Lefke-Aplıç, Gaziler ve Erenköy gibi diğer geçişlerin de açılmasını istediğini anımsattı.

Derinya sınır kapısının açılmasıyla birlikte Kıbrıslı Türklerle yeniden yakınlaşmanın sağlanacağı inancını dile getiren Karayannis, ayrıca şu anda yolun açılmasındaki engelin, Türk tarafının, bir nöbet yerini taşımayı reddetmesi olduğunu iddia etti.



