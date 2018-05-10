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Rumlara, İsrail'den su tasarrufu için sistem

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Rumlara, İsrail'den su tasarrufu için sistem
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Rum İçişleri Bakanlığı Su İnkişaf Dairesi’nin, su tasarrufu konusunda İsrail’den teknoloji alacağı haber verildi.
Alithia’nın haberine göre, Daire Müdürü Haralambos Hacipakkos, İsrail’den su tasarruf sistemi alımının, Salı günkü Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail zirvesi sonuçlarından biri olduğunu söyledi. 
İsrail’den alınacak sistemin, kaçak olduğu zaman yetkili birimlere elektronik mesaj gönderebilen akıllı sayaç olduğuna işaret eden gazete, sistemin 2006’da İsrail’in Güney Kıbrıs’taki büyükelçiliğinin katkılarıyla pilot uygulamada test edildiğini ve kentsel su kayıplarının yüzde 35-40 oranında azaldığını yazdı.
Rum Su İnkişaf Dairesi’nin, İsrail’e gönderilecek bilimsel rapor ve diğer konuların hazırlanması için önümüzdeki hafta Tarım Dairesi ve Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü ile temasa geçeceğini belirten gazete, eylül-ekim aylarında daire yetkililerinin İsrail’deki yetkili makamlar ve teknokratlarla temas kurmasının hedeflendiğini kaydetti. 

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