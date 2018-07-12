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Rumlara göre iki kat daha fazla kredi kartıyla harcadık

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Rumlar, Kuzey'de 5 milyon, biz Güney'de 10 milyon Euro harcadık

Rumlara göre iki kat daha fazla kredi kartıyla harcadık
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Kıbrıslı Rumların, bu yılın ilk altı ayında KKTC’de 5,5 milyon Euro, Türkiye’de de 1,9 milyon Euro harcadıkları bildirildi. Aynı sürede Türk kredi kartlarıyla Güney Kıbrıs’ta 10 milyon Euroluk alışveriş yapıldığı belirtildi.

Alithia gazetesi, Rumların sadece Haziran ayında ise, KKTC’de 1 milyon Euro, Türkiye’de de 398 bin 946 Euro harcadıklarını yazdı.

ALTI AYDA TÜRK KREDİ KARTLARIYLA GÜNEYDE 10 MİLYON EURO

Gazete, Güney Kıbrıs’ta “Türk kredi kartlarıyla” Ocak-Haziran ayları arasında yaklaşık 10 milyon Euro’luk alışveriş yapıldığını; yalnızca Haziran ayındaki rakamın ise 1,6 milyon Euro olduğunu kaydetti.

(GE/GÜL)

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