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Rumlar, Yunanistan-Türkiye sınırına asker gönderecek

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Rumlar, Yunanistan-Türkiye sınırına asker gönderecek

Rum Yönetimi, Yunanistan-Türkiye sınırına asker gönderme kararı aldı.
Rum Yönetimi başkanı Anastasiadis, asker gönderme kararını Yunanistan Başbakanı’na ilettiğini açıkladı.

Rum Lider Anastasiadis, twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile telefon görüşmesi yaptığını açıkladı.

Anastasiadis, “ Bugün Yunanistan başbakanı ile yaptığım telefon görüşmesinde, Kıbrıs’ın aynı zamanda Avrupa’nın da sınırı olan Yunanistan sınırlarının korunması için Güvenlik Birimlerine kuvvet göndermeye hazır olduğu bilgisi verdim. Önerim kabul edildi” dedi.

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