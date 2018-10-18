banner107
Fotoğraflar öksüz kaldı
Fotoğraflar öksüz kaldı
46 0
YDÜ’de sanatsal serüven
YDÜ’de sanatsal serüven
16 0
Alsancak bölgesinde dolu yağışı yolları kapattı
Alsancak bölgesinde dolu yağışı yolları kapattı
1.4B 0
Alayköy kavşağında korkutan kaza
Alayköy kavşağında korkutan kaza
349 0
Hamitköy farka koştu
Hamitköy farka koştu
529 0
Mağusa’nın şakası yok
Mağusa’nın şakası yok
387 0
Kırmızı halıda güzeller geçidi
Kırmızı halıda güzeller geçidi
82 0
Liderimiz anısına dev organizasyon başladı
Liderimiz anısına dev organizasyon başladı
80 0
banner82
banner147

Rumlar siyasi partilere güvenmiyor

banner27

Güney Kıbrıs için yapılan Eurobarometre (Parlemeter) araştırmasında 6 Rum’dan birinin Güney Kıbrıs’ın AB üyeliğinden faydalandığına inandığı, yüzde 79’unun da Rum siyasi partilerine güvenmediği bildirildi

Rumlar siyasi partilere güvenmiyor
banner192

Avrupa Parlamentosu seçimleri (26 Mayıs 2019) yaklaşırken Güney Kıbrıs için yapılan Eurobarometre (Parlemeter) araştırmasında 6 Rum’dan birinin Güney Kıbrıs’ın AB üyeliğinden faydalandığına inandığı, yüzde 79’unun da Rum siyasi partilerine güvenmediği ortaya çıktı.
Fileleftheros ve diğer gazetelere göre Avrupa Parlamentosu (AP) hesabına Güney’de 8-26 Eylül 2018’de 503 katılımcıyla yapılan “Parlemeter” isimli yoklamada nabzı tutulan Rumların yüzde 55’i Güney’deki demokrasinin işleyiş kalitesinden memnun değil, yüzde 52’si ülkenin AB üyeliğini “iyi bir şey” görüyor, yüzde 61’i de Güney Kıbrıs’ın bu üyelikten yararlandığını düşünüyor.
Güney Kıbrıs’ın AB üyeliğinden yararlandığı görüşünü beyan eden Rumların bu gerekçeleri ise şöyle sıralandı:
“AB barışın korunması ve güvenliğin güçlenmesine katkı koyuyor (yüzde 44), halka yeni çalışma fırsatları getiriyor (yüzde 36) ve ülkenin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunuyor (yüzde 30). 
Haberde Parlemeter’in Rum siyasi partileriyle ilgili bölümünde ise katılımcıların yüzde 16’sı siyasi partilere güven belirtirken, yüzde 79’unun memnuniyetsizlik dile getirdiğine dikkat çekti. 

banner194
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.