Rumlar market raflarını boşalttı

Rum tarafında sokağa çıkma yasağı ilan edileceği ve süpermarketlerin kapanacağına dair dedikodular, paniğe neden oldu. Rumlar, stoklarını güçlendirmek için marketlere ve eczanelere koştu

Rum kesiminde sokağa çıkma yasağı olacağı, aynı zamanda süpermarketlerin kapanacağına dair yalan haberlerin ve sorumsuzca söylentiler önceki gün Güney Kıbrıs’ta panik yaşanmasına sebep oldu.

Rumlar “evlerine kapanmadan” önce önceki gün panik olmuş bir şekilde stoklarını güçlendirmek için marketlere, eczanelere ve temel ihtiyaç ürünlerini satan mağazalara koştu.

Meydana gelen durum ve asılsız panik yüzünden Rum hükümeti, 24 saat içerisinde 3 kez sokağa çıkma yasağı olacağını kesin bir dille yalanlamak zorunda kaldı.

Rum Sağlık Bakanı ise twitter’dan yaptığı paylaşımda vatandaşlara seslenerek, süpermarketlerin kapanması gibi bir niyet bulunmadığını ve marketlerdeki gereksiz yığılmadan kaçınılması çağrısında bulundu.

Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi “Şimdilik Sokağa Çıkma Yasağı Yok” başlığıyla iç sayfadan geniş bir şekilde yer verdiği haberinde, Rum siyasi parti başkanlarının önceki gün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis başkanlığında 4 saatten uzun süren bir toplantı yaptığını ve toplantının işbirliği ve uzlaşma ruhu içerisinde gerçekleştiğine işaret etti.

Habere göre, toplantının ardından açıklama yapan Rum Hükümeti Sözcüsü Kiriakos Kusiosise bahse konu söylentileri yalanlayarak “her gün değerlendirilmekte olan şartlar altında, bu tarz sert tedbirler alınmasının herhangi bir şekilde ne gerekli, ne de haklı olduğunu” savundu.

Kusios, Rum hükümetinin halkı, gelişmeler aynı zamanda almaya niyetli olduğu önlemler konusunda zamanında bilgilendireceğini de söyledi.

Bununla birlikte, bu önlemin (sokağa çıkma yasağı) daha sonra gerekli olabileceğini de ihtimal dışında bırakmayan Kusios, tüm olası senaryolara karşı planlamaları bulunduğunu gizlemediklerini, fakat bunun yaşanacak gelişmelere bağlı olacağını kaydetti.

Bu aşamada herhangi bir sert tedbir uygulanması niyeti bulunmadığını, fakat bunun başka direktifler yayımlanmasını ihtimal dışında bırakmadığını ifade eden Kusios, Rum hükümetinin, uzmanların tavsiyelerine dayanmakta olan siyasi kararlar almakta olduğunu ifade etti.

Rum hükümeti ile siyasi partilerin bazı öneriler konusunda fikir alışverişinde bulunduğunu ve bunların önümüzdeki hafta oylanması için meclise gönderileceğini de ifade eden Kusios, vatandaşları bir kez daha evlerinde kalmaya çağırarak, koronavirüs mücadelesini hep birlikte kazanacakları mesajını gönderdi.