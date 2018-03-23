Rumlar, kuzeydeki mallarını AB vatandaşlarına satıyor

Kıbrıslı Rumların, KKTC’deki eski taşınmazlarını AB vatandaşlarına satmaya başladıkları öğrenildi

Kıbrıslı Rumların, KKTC’deki eski taşınmazlarını AB vatandaşlarına satmaları şeklinde yeni bir olgunun dikkat çektiği, konunun Rum Meclisi Göçmenler Komitesi’nde ele alındığı bildirildi.

Güney’de yayımlanan Politis gazetesi: “Kerinya’da (Girne) Bir Alman – Kıbrıslı Rumlar İşgal Bölgelerindeki Taşınmazlarını Avrupalılara Satıyorlar” başlıkları altında verdiği haberinde, Kıbrıslı Rumların KKTC’deki eski taşınmazlarını AB vatandaşlarına satma girişimlerinin gündeme geldiğini yazdı.

Gazete, Rum hükümetinin, Kıbrıslı Rumların söz konusu eski taşınmazlarını Taşınmaz Mal Komisyonu’na (TMK) başvuru yapmalarının önlenmesi adına 2015 yılında alınan ve Kıbrıslı Rumların KKTC’deki eski taşınmazlarını, Kıbrıslı Rumlara vergisiz satışına imkan tanıyan önlemin işe yaramadığını belirtti.

KKTC’deki eski Rum taşınmazlarını kullanamadıkları için Kıbrıslı Rumların satın almaya girişmediğini ancak aynı şeyin AB vatandaşları için geçerli olmadığını yazan gazete, bu çerçevede Kıbrıslı Rumların AB vatandaşlarına mal satımlarının gündeme gelmeye başladığını vurguladı.

Gazete, konunun Rum Meclisi Göçmenler Komitesi’nin önceki günkü toplantısında ele alındığını ve Kıbrıslı bir Rum’un bir Alman vatandaşına Girne’deki taşınmazını satmak için başvurduğunun ancak satışın yetkili Rum makamlarca onaylanmadığının toplantıda dile getirildiğini aktardı.

Gazete, Rum İçişleri Bakanlığı temsilcisinin ise konuyu tartışmaya hazır olmadıkları bilgisini komiteye aktardığını yazdı.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi: “Devir Yapılabilmesinin Yolu Açıldı – Özel Şahsa İpotek Edilmesi ve Borcun Ödenmemesi Durumunda Devir Oluyor” başlığı altında verdiği haberinde, Kıbrıslı Rumların KKTC’de bulunan taşınmaz mallarının el değiştirmesi konusunda yasal bir açığın ortaya çıktığını yazdı.

Gazete, Rum Göçmenler Komitesi’nin önceki günkü oturumunda, Rum bankalarının KKTC’deki eski Rum taşınmazlarına mahkeme yoluyla bloke koyması (MEMO) unsurunun görüşüldüğünü belirtirken, bankaların bu taşınmazlara bloke koymalarına karşın bu taşınmazları satarak değerlendiremedikleri ancak “özel ipotek” uygulamasında taşınmazın el değiştirmesinin engellenemediğinin ortaya çıktığını yazdı.

Habere göre, Kıbrıslı bir Rum KKTC’deki eski taşınmazını özel ipotek, yani bankalar dahil olmadan, kişiler arası anlaşmayla ipotek edip borcunu ödeyemezse, söz konusu taşınmaz el değiştirebiliyor.

Gazete, KKTC’deki eski Rum taşınmazlarının, Kıbrıslı Rumların yanı sıra AB vatandaşlarına da devredilebileceğini, üçüncü ülke vatandaşları için ise söz konusu taşınmazın bulunduğu bölgenin sözde “kaymakamlığından” izin alınması gerektiğini de vurguladı.

Haberde, Göçmenler Komitesi’ndeki görüşmede, 59’u “Kerinya” (Girne) ve 199’u ise “Ammohostos” (Gazimağusa) bölgesinde olmak üzere toplam 258 banka blokesi uygulamasını bulunduğu, bu taşınmazların devir veya ipotek işlemlerinin gerçekleştirilemeyeceği belirtildi.