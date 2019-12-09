Rumlar kişisel verilerinin korunması konusunda kendilerini güvende hissetmiyorlar

Simerini gazetesinde yer alan bir ankette, Kıbrıslı Rumların yüzde 56’sının, kişisel verilerinin korunması konusunda kendilerini güvende hissetmedikleri belirtildi.

Gazete, “IMR/ Lefkoşa Üniversitesi” tarafından 4-5 Aralık tarihlerinde 18 yaş üzeri 500 kişiyle, gazete hesabına gerçekleştirilen ankete göre, ankete katılanların yüzde 47’sinin, internetin, kişisel verilerinin korunmasında kendilerinde korku yarattığını söylediklerini iletti.

Ankete katılanların yüzde 61’inin, kişisel verilerinin ihlal edilmesinden kendilerini koruyan yasaları az veya hiç bilmediklerini söylediklerini de aktaran gazete, ankete katılanların yüzde 67’sinin ise Larnaka’da tespit edilen “casus van” aracın, Kıbrıs’ta casusluk yapmak için bulunduğunu düşündüklerini de belirtti.

Ankete katılanların yüzde 54’ünün, bir İsrail şirketine ait olduğu görülen casus van aracın, ulusal güvenlik meselesi olduğunu düşündüğü de ifade edildi.