Rumlar Kapalı Maraş’ın açılacağını düşünmüyor

Güney Kıbrıs’ta yapılan bir ankete göre 10 Rumdan 4’ü Türk tarafının kapalı Maraş’ı açma ilanını hayata geçireceğine inanıyor. 10 Rumdan 8’i böyle bir durumda Maraş’ın Rum idaresi altında iadesi hedefinin kesin yitirilmesi tehlikesi görüyor

Türk tarafının Kapalı Maraş’ı açma niyetine dair açıklama ve eylemlerinin Rumları tedirgin ettiği, 10 Rum’dan 8’inin, Türk tarafının Kapalı Maraş’ı yerleşime açması halinde “Maraş’ın Kıbrıs Rum idaresi altında iadesi hedefinin kesin yitirilmesi tehlikesi” gördüğü haber verildi.

Haftalık Simerini “Lefkoşa Üniversitesi”/ IMR araştırma ve anket örgütüne yaptırdığı, Şubat 2020’de rastgele seçilmiş 18 yaş ve üzeri 500 kişiye ulaşılarak yapılan anketin sonuçlarını aktardı.

Anketten çıkan soncu değerlendiren gazeteye göre, her 10 Rum’dan 4’ü Türk tarafının Kapalı Maraş’ı açma niyetini hayata geçireceğine ve bunun, Rum tarafına baskı yapmak maksatlı bir “iletişim maytabı” olmadığına inanıyor.

Rumlar arasında, bu hareket ile Türklerin KKTC’nin tanınmasını, egemenliklerini yaymayı ve Güney Kıbrıs’ı Türkleştirmeyi hedeflediği inanışının hâkim olduğuna işaret edilen haberde, 3 Rum’dan 1’inin böyle bir gelişmenin ya Kıbrıs’ın bölünmesini veya fiili durumun devamını gündeme getireceğine inandığı kaydedildi.

Rumların ezici çoğunluğunun –yüzde 80’e varan bir oranda- Maraş’ın Kıbrıs Türk idaresi altında açılması ve kolonizasyonunun Kıbrıs sorununun çözüm sürecini olumsuz etkileyeceğine inanmasına rağmen Rum kamuoyunun, durum böyle devam ettiği sürece Rum Yönetimi Başkanı Anastaiadis’in müzakere masasına dönmesi gerekip gerekmediği konusunda bölünmüş göründüğü belirtildi.

Gazete, Rumların ezici çoğunluğunun, Türk tarafının Kapalı Maraş’ı açma projesinden vazgeçmesi karşılığında Güney Kıbrıs’ın enerji programını askıya almaması gerektiğine inanç belirttiğine dikkat çekti.

10 Rum’dan 6’sının Kıbrıs Rum tarafının Maraş konusunda geçmişte sunulan fırsatları değerlendirmesi gerektiğine inandığını söylerken, büyük çoğunluğunun da Kapalı Maraş’ın Türk idaresi altında açılması durumunda buraya geri dönmeyeceğini söylediğine dikkat çekildi.

Gazeteye göre, ankette yöneltilen “Türk ve Kıbrıslı Türk yetkililerin Maraş’ın açılmasına dair açıklamalarını takip ettiniz mi” sorusuna katılımcıların yüzde 40’ı “oldukça”, yüzde 25’i “çok”, yüzde 28’i “biraz” ve yüzde 7’si “hiç” cevabını verdi.

“Kapalı Maraş’ın yasal sakinlerden biri olsaydınız mülkünüzün kullanımı size verilsin diye sözde KKTC’nin egemenliğini tanıyacak mıydınız?” sorusuna, katılımcıların yüzde 5’i “kesinlikle evet”, yüzde 8’i “belki evet”, yüzde 10’u “belki hayır”, yüzde 75’i “kesinlikle hayır” dedi, yüzde 2’si cevap vermek istemedi.

“Sizce Türkiye’nin bu yöndeki ilanının hedefi nedir” sorusuna, katılımcıların yüzde 37’si KKTC’nin tanınması, yüzde 28’i Rum yönetimine baskı, yüzde 27’si egemenliğini yayma/Kıbrıs’ı Türkleştirme, yüzde 6’sı iki devlet çözümünü ileri götürme, yüzde 5’i ekonomik güçlenme ve kalkınma, yüzde 4’ü de KKTC’de beklenmekte olan seçimin sonuçlarını etkileme cevabını verdi.

Türk tarafının bu hareketinin Kıbrıs sorununun çözüm sürecini olumsuz etkileyeceğine inanıp inanmadıkları sorusuna katılımcıların yüzde 58’i “büyük olasılıkla”, yüzde 25’i “yeterli ölçüde”, yüzde 6’sı “küçük ölçüde” ve yüzde 11’i “hiç” cevabını verdi.

Türk tarafının Kapalı Maraş’ı yerleşime açma “tehditleri” devam ettiği sürece Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in müzakere masasına dönmesi gerekip gerekmediği sorusuna, katılımcıların yüzde 50’si “evet”, yüzde 48’i “hayır” cevabını verdi, yüzde 2’si görüş belirtmek istemedi.

Kapalı Maraş’ın yerleşime açılması halinde Rum tarafının “kentin Kıbrıs Rum idaresi altında yasal sakinlerine iadesi” hedefinin kesin olarak yitirilip yitirilmeyeceği sorusuna, katılımcıların yüzde 78’i “evet”, yüzde 22’si “hayır” cevabını verdi.

Kapalı Maraş önerisinin sorumlusunun hangi taraf olduğu sorusuna, katılımcıların yüzde 5’i “hiçbiri”, yüzde 10’u “her iki taraf da”, yüzde 1’i “Kıbrıs Rum tarafı”, yüzde 82’si Kıbrıs Türk tarafı” dedi, yüzde 2’si cevap vermedi.

Katılımcılara, Rum yönetiminin Türk tarafının Kapalı Maraş’la ilgili “maharetlerini” engellemek için ne yapması gerektiğini düşündükleri de soruldu. Katılımcıların yüzde 45’i “Türkiye’yi uluslararası topluma resmen şikayet etsin”, yüzde 32’si “Güvenlik Konseyi kararlarına atıf yapsın”, yüzde 14’ü “başka ülkelerle ittifaklarını güçlendirsin”, yüzde 13’ü “barikatları kapatmak gibi, sahte devlete (KKTC) ekonomik etkileri olacak önlemler alsın”, yüzde 12’si “müzakere masasına dönsün” ve yüzde 5’i “yapılacak hiçbir şey Türkiye’nin politikasını durduramaz” dedi.

Kapalı Maraş’ı açma projesini engellemek için Rum yönetiminin enerji planlarını askıya alması gerektiğine inanıp inanmadıkları sorulan katılımcıların yüzde 18’i “evet”, yüzde 80’i “hayır” dedi, yüzde 2’si cevap vermedi.

“Size göre Türkler Maraş’ı açma ilanlarını hayata geçirecek mi yoksa Kıbrıs Rum tarafına baskı uygulamak maksatlı iletişim maytabı mı?” sorusuna katılımcıların yüzde 41’i “evet uygulayacaklar”, yüzde 53’ü “hayır, iletişim maytabı” dedi, yüzde 6’sı cevap vermek istemedi.

“Ankette “Kıbrıs Rum tarafı olarak, Maraş’ın iadesi konusunda zaman zaman önümüze çıkan fırsatları kabul etmeli miydik yoksa böyle bir şeyin Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümüne olumsuz etkileri mi olurdu” sorusu da yöneltildi. Katılımcıların yüzde 56’sı “evet kabul etmemiz gerekirdi”, yüzde 40’ı “hayır, Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümüne olumsuz etkileri olurdu” dedi, yüzde 4’ü cevap vermedi.