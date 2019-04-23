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Rumlar bahis oyunlarına servet harcadı

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Rumlar bahis oyunlarına servet harcadı
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Güney Kıbrıs’ta bahis oyunları için son dört yılda 1 milyar Euro harcandığı, bu bahis oyunlarından ise 874.6 milyon Euro kazanıldığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi kısa adı EAS olan Ulusal Bahis Birimi verilerine dayanarak 2015-2018 dönemi için bahis oyunları için harcanan ve kazanılan paranın, yıldan yıla arttığını yazdı.

Gazete,  Güney Kıbrıs’taki bahis oynayanların, bayilere gitmek yerine daha çok interneti kullandığını belirtti.

Habere göre bu sürede bahis oyunlarından devletin kasasına ise 31.3 milyon Euro girdi.

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