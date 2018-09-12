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Rumlar Ağustos'ta kredi kartlarıyla KKTC’de 1,4 milyon Euro harcadı

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Rumlar Ağustos'ta kredi kartlarıyla KKTC’de 1,4 milyon Euro harcadı
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Rumların KKTC’deki kredi kartı harcamalarının ilk kez, Kıbrıslı Türklerin Güney Kıbrıs’taki kredi kartı harcamalarını geçtiği bildirildi.
Politis gazetesi, JCC şirketinin dün yayınladığı verilere dayanarak, döviz kurlarının yükselmesinin, Rumların KKTC’den alışveriş yapmasını cazip hale getirdiğini kaydetti.
Habere göre, Ağustos ayında, Rumların kredi kartlarıyla KKTC’de 1,4 milyon Euro, Kıbrıslı Türklerin ise kredi kartlarıyla Güney Kıbrıs’ta 1 milyon Euro harcadığını yazdı.
Gazete, Rumların KKTC’deki kredi kartı harcamalarının 2017 yılının Ağustos ayında 787 bin Euro, Kıbrıslı Türklerin Güney Kıbrıs’taki kredi kartı harcamalarının ise 2,3 milyon Euro olduğunu anımsattı.
Haberde, 2018 yılı Ocak-Ağustos ayları arasında Rumların kredi kartlarıyla KKTC’de 8,2 milyon Euro, Kıbrıslı Türklerin ise Güney Kıbrıs’ta 12,3 milyon Euro harcadığı belirtildi.

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