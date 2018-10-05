Rumlar, 7'nci parseli de açtı

Rum Yönetimi, adanın güney açıklarında yer alan 7’nci parseli de enerji şirketlerinin lisans başvurularına açtı

Kıbrıs Rum Yönetimi, adanın güney açıklarında yer alan 7’inci parseli de enerji şirketlerinin lisans başvurularına açtı.

Türk tarafının doğalgaz kaynaklarında KKTC’nin de hakkı bulunduğu gerekçesiyle gösterdiği tepkiye rağmen Rum Bakanlar Kurulu, diğer parsellerde arama izinleri olan yabancı enerji şirketlerinden 7’nci parsel için teklif alacaklarını duyurdu.

Rum Enerji Bakani Yorgos Lakotripis, 7’nci parselle ilgilenen çeşitli enerji şirketlerine lisans başvurusu için davet yaptıklarını söyledi.

Rum Bakan Lakotripis kararın daha önce 5 parselde hidrokarbon arama lisansı bulunan şirketlere yönelik olduğunu bildirdi.

Şirketlerin bir aylık başvuru süresi boyunca vereceği teklifler daha sonra bir komiteye gidecek ve bunu müzakere süreci izleyecek.

En yüksek teklifi veren şirket 7’inci parsel için hidrokarbon arama ruhsatı alacak.

Öte yandan Alithia gazetesi, Rum Bakanlar Kurulu’nun, önceki gün, konuyla ilgili karar aldığını ve bu kararla, Amerikan ExxonMobil, İtalyan ENI ve Fransız TOTAL şirketlerinin, 7. parselde de faaliyet göstermesiyle “MEB” için “koruma kalkanı” oluşturulmasını; ayrıca Türkiye’ye, Güney Kıbrıs’ın enerji planlarının durmadığının gösterilmesini hedeflediğini yazdı.

Gazete, güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgilere dayanarak, Türkiye’nin ExxonMobil şirketini, gerek Qatar Petroleum şirketiyle 10. parselde yapacağı sondajda, gerekse 7. parsel veya diğer parsellerde yapacağı sondajlarda rahatsız etme niyeti bulunmadığını; çünkü bu durumun kendisini ABD ile karşı karşıya getirebileceğini iddia etti.

Aynı bilgilerin, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki enerji oyunlarına seyirci kalmayacağını belirttiğini de öne süren gazete, Türkiye’nin, ExxonMobil’in Kasım ayında sondaja başlamasının akabinde, Kıbrıs’ın güneydoğusunda Mağusa’dan Karpaz’a kadar olan deniz bölgesinde sondaja başlayabileceğini savundu.

Gazete, Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in dünkü Bakanlar Kurulu’nun ardından yaptığı açıklamada, jeolojik sebeplerle farklı şirketler tarafından ilgi gösterilen 7. parselle ilgili, yasadaki maddenin uygulanmasına ve “MEB” içerisinde faaliyet gösteren şirketlere, komşu parseller için de talepte bulunma hakkı tanınmasına karar verildiğini söylediğini yazdı.

Haberde, Rum Bakanlar Kurulu’nun, Güney Kıbrıs’a sıvılaştırılmış doğalgaz ithali için gereken altyapının oluşturulmasına yönelik ihale belgelerini de dün onayladığı kaydedildi.

Öte yandan Politis gazetesi ise, sıvılaştırılmış doğalgaz ithali için gereken altyapının oluşturulmasına yönelik ihalenin yarın açıklanacağını yazdı.

Gazete, edindiği bilgilere dayanarak, sıvılaştırılmış doğalgazı tekrar gaz haline getirecek yüzer tesis için başta öngörülenden daha büyük bir yüzer tesis alınacağını da kaydetti.