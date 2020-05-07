Rumlar 3 modern hücumbot alıyor

Rum Yönetimi’nin, Avrupa’nın dış sınırlarının korunması, arama-kurtarma, kaçak göçmenlerle ilgili misyonlar ve başka amaçlar için 3 adet modern hücumbot alacağı haber verildi.

Üç hücumbotun tahmini değerinin 7 buçuk milyon Euro olduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, bu rakamın Avrupa Birliğinin Sınır Alan-İç Güvenlik Fonu tarafından ortaklaşa finanse edileceğini belirtti.

Hücumbotların birçok devriye olanağına sahip olacağını kaydeden gazete, hücumbotların Rum Yönetimi kara suları içerisinde devriye yapacaklarını aynı zamanda açık denizde 150 deniz miline kadar misyonlar icra edebileceklerini ekledi.

Gazete “Bir Yıldır Rahat” başlığıyla yayımladığı bir haberinde ise, Doğu Akdeniz’deki enerji olgularının, Türkiye açısından önemli boşluklar bıraktığını öne sürdü.

Rum kesimi açısından enerji konularında normal tempoya dönüş konusundaki en iyimser senaryonun yaklaşık bir yıl olduğunu yazan gazete, bunun ise Türkiye’nin, bir yıl için, karşısında herhangi bir esaslı engel olmadan, Doğu Akdeniz’de faaliyet gösterme konusunda imkanve askeri kapasiteye sahip olduğu anlamına geldiğini öne sürdü.

Gazete Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in Alpha’ya açıklamalarına dayanarak, Total/Eni konsorsiyumunun 2021 yılının Mart-Nisan ayında; ExxonMobil/QatarPetroleum’un ise 2021 yılının Eylül ayında tek yanlı olarak ilan edilen sözde Rum MEB’ine geri döneceklerini de ekledi.

Gazete başka bir haberinde ise, Yunanistan Dışişleri Bakanı NikosDendias’ın yaptığı bir açıklamaya dayanarak, Yunanistan ile Güney Kıbrıs’ın, iki ülke arasındaki “Münhasır Ekonomik Bölgenin” belirlenmesi konusunu uzun vadede ve acele etmeden ele alacaklarını yazdı.