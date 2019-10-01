 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Saman taşır gibi hurda taşıyor
Saman taşır gibi hurda taşıyor
13 0
Dünya Atletizm Şampiyonası tarihinde bir ilk
Dünya Atletizm Şampiyonası tarihinde bir ilk
23 0
 
Eti marine ederken dikkat edilmesi gerekenler
Eti marine ederken dikkat edilmesi gerekenler
43 0
Cihangir'e ilk darbe Kaymaklı'dan
Cihangir'e ilk darbe Kaymaklı'dan
82 0
Lefkoşa’nın iki yakası ralliyle birleşti
Lefkoşa’nın iki yakası ralliyle birleşti
30 0
Şampiyon Başkent'te uyandı
Şampiyon Başkent'te uyandı
78 0
Makyajlı Land Rover Discovery
Makyajlı Land Rover Discovery
37 0
banner82

Rum Yüksek Mahkeme yargıcından avukat aleyhine dava

banner27

Rum Yüksek Mahkeme yargıcından avukat aleyhine dava
banner267

Güney Kıbrıs’ın hukuk tarihinde bir ilk yaşandığı, bir Rum Yüksek Mahkeme yargıcının, aleyhine gazetelerde yazı yazan bir avukatı dava ettiği bildirildi.
Alithia gazetesi, Andreas Papaharalambus isimli avukatın, bazı Rum gazetelerinde kaleme aldığı köşe yazılarında, “Yüksek Mahkeme Yargıcı Leonidas Parparinu’nun, eşinin akrabasının hissedar olduğu bir şirketin davalarından azledilmemesi” konusunu gündeme getirdiğini, bunun üzerine yargıcın, avukat aleyhine tazminat davası açtığını yazdı.
Gazete, Rum hukuk tarihinde böyle bir olayın ilk kez yaşandığını belirtirken; yargıç Leonidas Parparinos’un, kayınpederi tarafından kurulan ve eşinin akrabalarının hissedar oldukları bir şirketin davasından çekilmemekle suçlandığını aktardı.
Bu suçlamaların kendisini mağdur ettiği ve zarara uğrattığı iddiasında bulunan Parparinos, avukat Papaharalambus aleyhine 100 ila 500 bin Euro arasında değişen tazminat davası açtı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.