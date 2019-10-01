Rum Yüksek Mahkeme yargıcından avukat aleyhine dava

Güney Kıbrıs’ın hukuk tarihinde bir ilk yaşandığı, bir Rum Yüksek Mahkeme yargıcının, aleyhine gazetelerde yazı yazan bir avukatı dava ettiği bildirildi.

Alithia gazetesi, Andreas Papaharalambus isimli avukatın, bazı Rum gazetelerinde kaleme aldığı köşe yazılarında, “Yüksek Mahkeme Yargıcı Leonidas Parparinu’nun, eşinin akrabasının hissedar olduğu bir şirketin davalarından azledilmemesi” konusunu gündeme getirdiğini, bunun üzerine yargıcın, avukat aleyhine tazminat davası açtığını yazdı.

Gazete, Rum hukuk tarihinde böyle bir olayın ilk kez yaşandığını belirtirken; yargıç Leonidas Parparinos’un, kayınpederi tarafından kurulan ve eşinin akrabalarının hissedar oldukları bir şirketin davasından çekilmemekle suçlandığını aktardı.

Bu suçlamaların kendisini mağdur ettiği ve zarara uğrattığı iddiasında bulunan Parparinos, avukat Papaharalambus aleyhine 100 ila 500 bin Euro arasında değişen tazminat davası açtı.