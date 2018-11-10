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Rum Yönetimi’nden yeni bir Navtex daha

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Rum Yönetimi’nden yeni bir Navtex daha
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Rum Yönetimi’nin, Rum Arama-Kurtarma Koordinasyon Merkezi aracılığıyla bu sabah saat 06.00’da, tek yanlı olarak ilan edilen Rum Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) içerisindeki 10’un parselde bulunan “Delfini” hedefinde yapılacak sondaj bölgesinin bağlandığı bir Navtex yayımladığı haber verildi.
Sondajın İngiliz bayraklı “Stena Icemax” sondaj gemisi tarafından yapılacağını ve yayımlanan Navtex’in kodunun “"NAV WRNG NR 376/18" olduğunu bildiren Rum haber kaynakları, yayımlanan Navtex’le birlikte sondajın tam noktasının belirlendiğini bildirdi.
Navtex’le birlikte matkabın etrafındaki 500 metre yarıçapındaki alanın bağlandığı ve izni olmayan herhangi bir geminin buraya girişinin yasak olduğu ifade edilen haberde, bölgenin bugünden itibaren 25 Şubat 2019 tarihine kadar bağlandığı kaydedildi.
Navtex’in, yasak bölgeye girişin, hem Rum Yönetimi’nin mevzuatı, hem de uluslararası hukuka göre suç teşkil ettiği konusunda uyarıda bulunduğu vurgulanan haberde, bölgede yürürlükte olan iki başka Navtex daha bulunduğunu belirtti.
Bunlardan bir tanesinin, yaklaşık 20 kilometrelik bir alanı kapsamakta olan sondaj hazırlıkları bölgesiyle ilgili olduğunu belirtilirken, 20 Kasım’a kadar geçerli diğer Navtex’in de çok uluslu bir tatbikatla alakası bulunduğu ifade edildi.

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