Rum yönetiminden 'altın pasaportlar' konusunda yeni düzenlemeler

Rum Bakanlar Kurulu’nun dün, “altın pasaportlar” konusunda bazı yeni tüzükleri onayladığı bildirildi.

Haravgi gazetesi, uluslararası alandaki tepkiler ve özellikle Malezyalı şüpheli ile Kamboçyalı işadamlarına verilen vatandaşlıklarla ilgili skandalların ardından, dün alınan kararla birlikte “Kıbrıs Yatırım Programı”nın kara para aklama yasasıyla olan bağlantısının koparıldığını ve vatandaşlık verilmeye hak kazanmış bir adayın, ciddi bir suçtan yargılanmış veya yargılanacak olması halinde, bu hakkının geri alınması gibi yeni kriterler getirildiğini yazdı.

Politis gazetesi ise, Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in, “Kıbrıs Yatırım Programı” için belirlenen yeni tüzükle birlikte vatandaşlık için belirlenen ekonomik kriterlerin aynı düzeyde kaldığını; yani vatandaşlık için iki milyon Euro’luk yatırım ile birlikte, ömür boyu kendi adında kalacak olan, değeri 500 bin Euro+KDV’nin üzerindeki bir ev satın alma koşulu bulunduğunu kaydettiğini belirtti.

Haberde, bu kriterlerin yerine getirilmesi koşuluyla verilecek vatandaşlıklardan yılda 2 milyar Euro’nun devletin kasasına girmesinin planlandığı ifade edildi.