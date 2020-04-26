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Rum Yönetimi, Türkiye'yi bu kez BM'ye şikayet etti

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Rum Yönetimi’nin, BM Güvenlik Konseyi ile Genel Kuruluna hitap etmekte olan 9 Nisan tarihli mektup ile Türkiye tarafından gerçekleştirildiğini iddia ettiği hava sahası ve kara suları ihlallerini BM'ye şikayet ettiği bildirildi

Rum Yönetimi, Türkiye'yi bu kez BM'ye şikayet etti

Rum Yönetimi’nin, Türkiye tarafından gerçekleştirildiğini iddia ettiği hava sahası ve kara suları ihlallerini, Birleşmiş Milletlere (BM) gönderdiği bir mektupla şikayet ettiği haber verildi.

Fileleftheros gazetesi, BM Güvenlik Konseyi ile Genel Kuruluna hitap etmekte olan 9 Nisan tarihli mektubun, Rum kesiminin BM’deki daimi temsilcisi Andreas Mavroyannis’in imzasını taşıdığını ve mektubun Atina’da yayımlanan “Liberal” tarafından ortaya çıkarıldığını yazdı.

Rum Yönetimi’nin mektupta bölgesel barış ve güvenlikle ilgili tehlikelere işaret ettiğini yazan gazete, Rum kesiminin mektupta “Türkiye’nin faaliyetlerinin, Kıbrıs’ın egemenliğini sabote etmeyi, mevcut de facto bölünmenin güçlenmesini aynı zamanda ayrılıkçı varlığın statüsünün yükseltilmesini amaçladığını” şeklinde iddialarda bulunduğunu ekledi.

TÜRKİYE’DEN SÖZDE RUM MEB’İNDE TATBİKAT İDDİASI

Öte yandan Simerini gazetesinde yer alan bir haberde, Türkiye’nin son 24 saat içerisinde tek yanlı olarak ilan edilen sözde Rum MEB’inde üç askeri tatbikat yaptığı iddia edildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “son saatlerde Kıbrıs MEB’ini, Türk atış alanına çevirdiği” yorumunda bulunan gazete, Türkiye’nin son 24 saat içerisinde“1, 8 ve 9’uncu parseller; 1, 6 ve 7’inci parseller boyunca; aynı zamanda Kıbrıs Yunanistan ve Mısır MEB’lerinin birleştiği nokta üzerinde askeri tatbikatlar yaptığını” iddia etti.

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