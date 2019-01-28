Rum yönetimi mektupla sondaja niyetli şirketleri engelliyor

Rum Yönetiminin, Doğu Akdeniz’de araştırma ve sondaj yapmaya niyetli şirketlere mektup göndererek Türkiye ile işbirliğini engelleme çabası içinde olduğu bildirildi.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri ile Rum yönetimini ve onunla işbirliği yapan şirketleri “korkutmaya çalıştığı”, Rum yönetiminin de Türkiye’nin bölgedeki enerji projelerini desteklemelerini engellemek için, bölgede araştırma ve sondaj yapmaya niyetli şirketlerine mektup göndererek, Türkiye ile işbirliği yapmalarını engellemeye çalıştığı haber verildi.

Fileleftheros haberi “Gerilimli Temcit Pilavı… Ankara’nın, Lefkoşa’daki AB Zirvesi Öncesinde Tatbikatlarla Bölgeleri Grileştirme Reçetesi… MEB’imizde Faaliyet Gösteren Şirketleri Korkutma Çabası” başlık ve spotlarıyla manşete çekti.

Türkiye’nin, Doğu Akdeniz bölgesinde askerî tatbikatları, Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisinin yeni araştırmaları ve sondaj ilanı ile Rum yönetiminin tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi’yle ilgili şaibe yaratmaya, Rum yönetimini de bu bölgede faaliyet gösteren şirketleri de “korkutmaya çalıştığını” öne sürdü.

Türkiye’nin, Akdeniz’e kıyısı olan 7 AB üyesi ülkenin oluşturduğu MED7’nin Salı günü Rum tarafında yapacağı 5’inci zirve toplantısı öncesinde gerek Rum ve Yunan hükümetlerine, gerekse sözde Rum MEB’inde faaliyet gösteren şirketlerin ülkelerine “araştırmalarını sonuna kadar götürürlerse bunun bir bedeli olacağı mesajı vermek istediği” yorumu yapıldı. “Türk Deniz Kuvvetleri’nin ve araştırma gemilerinin Kıbrıs’ın deniz bölgesindeki eylemlerinin, Türkiye’nin bu çabasını güçlendirdiği” vurgusu yapıldı.

ANASTASİADİS FRANIZ VE İTALYAN DENKLERİYLE TEMASLARINDA ENERJİ VE GÜVENLİK KONULARINI ÖNE ÇIKARACAK

Haberde Salı günü Rum tarafında gerçekleşecek MED7 (Portekiz, Fransa, İspanya, İtalya, Malta, Yunanistan, Güney Kıbrıs) zirvesinin hareketlilik yarattığına dikkat çekildi. Zirve çerçevesinde Güney’de olacak Fransa ve İtalya liderlerinin gerek birbirleriyle gerek ayrı ayrı Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le Total ve Eni şirketlerinin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini görüşeceği, Anastasiadis’in de bu temaslarda Enerji ve Güvenlik konularını öne çıkaracağı kaydedildi.

Eğilimin, Güney Kıbrıs-Fransa arasında varılacak anlaşmaların Anastasiadis’in Paris ziyareti sırasında açıklanması yönünde olmasına karşın ikilinin, Salı günkü zirve kapsamında yapacağı görüşme sonrasında bazı açıklamalar yapabilecekleri kaydedilirken, iki taraf arasındaki görüşmelerin ileri aşamada bulunduğu, geriye, her iki tarafın da önemli bulduğu bazı detaylar kaldığı belirtildi.

Rum yönetiminin, hidrokarbon alanında faaliyet gösteren ve Doğu Akdeniz’de araştırma ve sondaj yapmaya niyetli şirketlere Türkiye ile işbirliği yapmamaları için mektup gönderdiğini, Dışişleri bakanlıklarına da Ankara’nın niyetleri ve Rum yönetiminin itirazları hakkında “bilgi verdiğini” yazan gazete “edindiğimiz bilgile göre Türkiye, enerji projelerini destekleyecek şirket bulmakta sorun yaşayacak” ifadesine yer verdi.

“Çok kritik bir dönem geçtirdiğimiz ortadadır” vurgusunu yapan gazete, özetle şöyle devam etti:

“Dikkatler Ankara’ya ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin enerji projelerini bozmak için yapacağı eylemlere çevrilmiş durumda. Erdoğan rejiminin ipi, kopabilecek derecede gerdiği aşikardır. Lefkoşa Kıbrıs MEB’inde faaliyet gösteren şirketlerin ülkeleri ile yaptığı işbirliklerine güveniyor. Ancak bu destek tam olamaz. Keza bu ülkeler sadece, doğrudan kendi çıkarları zedelendiğinde tepki gösterecek.”