Rum Yönetimi Lahey Adalet Divanı’na gitmekte kararlı

Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis Lahey Adalet Divanına gidilmesi konusuna açıklık getirerek Kıbrıs Rum tarafının bu düşüncesinin “göstermelik değil gerçek olduğuna” vurgu yaptı

Türkiye ile Libya arasında Münhasır Ekonomik Bölgelerin (MEB) sınırlarının belirlenmesi anlaşmasının imzalanmasının ardından önceki gün Yunanistan’ın Libya’nın Atina Büyükelçisi’ni sınır dışı etmesiyle yaşanan gelişmeler Rum basınında da geniş yer buldu.

Fileleftheros gazetesi “Alçak Basınç – Türk Eylemleri Doğu Akdeniz’de Yeni Karmaşalara Sebep Oluyor” başlıkları altında verdiği haberinde, Türkiye ile Libya arasında MEB sınırlarının belirlenmesi yönünde varılan uzlaşının bölgede yeni bir karmaşaya yol açtığını iddia etti.

Gazete, Türkiye’nin kendi amaçları için Libya’yı kullandığı iddiasında bulunurken, Libya’nın Atina Büyükelçisinin sınır dışı edilmesi ve konuya ilişkin Yunanistan, Türkiye ve Libya dışişleri bakanlarının açıklamalarına geniş yer verdi.

HRİSTODULİDİS: “GÖSTERMELİK DEĞİL GERÇEK”

Öte yandan gazete bir diğer haberinde, Rum Dışişleri Bakanı NikosHristodulidis’in, Lahey Adalet Divanı’na başvuru konusuna bir kez daha değindiğini ve Kıbrıs Rum tarafının bu düşüncesinin “göstermelik değil gerçek olduğuna” vurgu yaptığını yazdı.

Habere göre Hristodulidis dünkü açıklamasında, Türkiye’yle bu konuda yaşanan anlaşmazlığın Lahey Adalet Divanı’na götürülmesi girişiminin göstermelik olmadığını vurgulayarak, bu konuda başka platformlarda da açıklamadıkları girişimlerinin olduğunu ifade etti.

Türkiye’yle bu konuda diyalog kurulması amacıyla ikili görüşmeler düzeyinde tüm imkanları tükettiklerini ifade eden Hristodulidis, Türkiye’ye sözlü nota verilmesi girişiminin geçtiğimiz ay gerçekleştiğini, Türkiye’nin kabul etmemesi sebebiyle ise daha sonra faks yoluyla gönderildiğini vurguladı.

Hristodulidis, Lahey Adalet Divanı’nın geçmişte devletler tarafından yapılan tek taraflı başvuruları kabul ettiği durumlar olduğunu ifade ederek, sürekli uluslararası hukuka uygun davrandığını iddia eden Türkiye’nin, kendilerinin divana gidilmesi yönündeki davetini de kabul etmesi gerektiğini savundu.

Gazete, bu aşamadan sonra yaşanması beklenen olası senaryonun, Türkiye’nin divana gitmeyi kabul etmemesi şeklinde olduğunu iddia ederek, Türkiye’nin bunu reddetmesinin ise, Kıbrıs Rum tarafının elinde bir koz daha olmasını sağlayacağını öne sürdü.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Politis: “Ankara ‘Yanlış’ Diyor – Libya Büyükelçisinin Gönderilmesi Sert Tepkilere Yol Açtı – Atılacak Adımları İnceliyorlar – Komşu Ülkelerle Lahey’e Ortak Başvuru Öngörülmüyor”.

Haravgi: “Yunanistan-Türkiye-Libya Arasındaki Diplomatik Gerginlik Azalmıyor – Hristodulidis: Başvuru Göstermelik Değil”.

Alithia: “Yunanistan-Türkiye-Libya Uçurumun Kenarında – Yunanistan Libya Büyükelçisini Sınır Dışı Etti – Yunan Başbakanı: Uygulanmayacak Geçersiz Bir Belge”.