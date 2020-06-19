Rum yönetimi kapıları Pazar gününden itibaren açıyor ama...

Rum Yönetimi, Lokmacı dışındaki tüm sınır geçiş kapılarını Pazar günü açıyor.

Rum haber kaynaklarına göre, Rum Hükümet Sözcü Vekili Panayiotis Sendonas bugün Rum Başkanlık Sarayı’nda, Bilim Kurulu’nun da katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Lokmacı Geçiş Kapısı dışındaki tüm sınır kapılarının açılmasının kararlaştırıldığını söyledi.

Sendonas, “Tüm Kıbrıs vatandaşlarıyla Kıbrıs Cumhuriyeti’nde yasal olarak ikamet eden kişilerin”, son 72 saat içerisinde yaptırılmış ve sonucu negatif çıkmış testi sunmak kaydıyla geçiş kapılarından geçebileceğini kaydetti.

Rum Hükümeti’nin geçiş yapanlara rastgele testler yapacağını da ifade eden Sendonas, Kıbrıslı Türklerin epidemiyolojik verileri sunmamalarının ve Türkiye’yi birinci kategoriye koymalarının da göz önünde bulundurulduğunu belirtti.

Sendonas, epidemiyolojik duruma göre bu kararın değiştirilebileceğine de işaret etti.