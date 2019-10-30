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Rum Yönetimi BM'nin istediği belgeyi gönderdi

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Rum Yönetimi BM'nin istediği belgeyi gönderdi
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Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bugün Atina’da bir araya geldiği Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’i, Kıbrıs Rum kesiminin hazırladığı ve BM Güvenlik Konseyinin talebine karşılık olarak gönderdiği belge konusunda bilgilendirdiğini açıkladı.
Rum haber kaynaklarına göre, Anastasiadis’in Atina’da bugün gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından basına açıklamalarda bulunan Prodromu, Anastasiadis’in Miçotakis’i belge konusunda teferruatlı bir şekilde bilgilendirdiğini ifade etti.
Prodromu, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’e de sunulan belgede, Anastasiadis’in “müzakerelerin yeniden başlaması için üstlendiği bütün inisiyatiflere, yaptığı bütün önerilere aynı zamanda Rum kesiminin bir güven ortamı meydana getirilmesi için önerdiği şeylere ayrıntılı bir şekilde atıfta bulunduğunu” savundu.
Prodromu, hali hazırda BM Güvenlik Konseyine sunulan söz konusu belgede, Anastasiadis’in “özlü müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin kararlı adımın atılması için, 25 Kasım’da BM Genel Sekreteri ve Kıbrıs Türk lideriyle işbirliğine hazır olduğunu açıkça ifade ettiğini” de dile getirdi.
Prodromu, Anastasiadis ile Miçotakis arasında gerçekleştirilen görüşmede, Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler ile ortak ilgili alanlarına dair konular hakkında karşılıklı bilgilendirmede bulunulduğunu, aynı zamanda 25 Kasım’da Berlin’de BM Genel Sekreteriyle yapılacak olan görüşmenin de derinlemesine ele alındığını belirtti.
Prodromu, Miçotakis’in ise BM Genel Sekreterinin müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin çabasına destek belirterek, Yunanistan’ın da buna katkıda bulunmaya hazır olduğunu belirttiğini ekledi.
Anastasiadis’in Atina temasları çerçevesinde bu sabah Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopois Pavlopulos ile bir araya geldiğini de belirten Rum haber kaynakları, Anastasiadis’in görüşme sırasında Rum hükümetinin 25 Kasım’daki üçlü görüşmenin olumlu bir şekilde sonuçlanması ve müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin mutlak kararlılığı ve iradesini dile getirdiğini ilettiler.
Anastasiadis ise açıklamasında, 25 Kasım’da Berlin’de yapılacak olan görüşme sırasında referans şartlarında bir anlaşmaya varılması amacıyla Yunanistan’la faaliyetlerini koordine ettiklerini sözlerine ekledi.

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