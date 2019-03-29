Rum Yönetimi BM'den mutlak çıkmazın ilanını bekliyor

Rum Yönetimi’nin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ya 15 Nisan’da veya BM Barış Gücü’nün görev süresinin sona erişinde Kıbrıs sorununda mutlak çıkmaz ilan etmesini beklemekte olduğu iddia edildi

Rum Yönetimi’nin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ya 15 Nisan’da veya BM Barış Gücü’nün görev süresinin sona erişinde Kıbrıs sorununda mutlak çıkmaz ilan etmesini beklemekte olduğu haber verildi.

Alithia “Lefkoşa Beklemede… Mezar Taşını Beklerken” başlıklı manşet haberinde Crans Montana sürecinin başarısızlığa uğramasının ardından BM’nin, müzakerelerin yeni bir referans noktasından başlaması için Genel Sekreter’in Kıbrıs geçici özel danışmanı Jane Holl Lute aracılığıyla harcadığı bütün çabaların mutlak başarısızlığa uğradığını yazdı.

Gazete Guterres’in Crans Montana süreci sonunda, müzakerelerin koptuğu yerden yeniden başlaması için taraflara bir toparlanma süresi verdiğini ancak 13 ay geçmesine karşın tarafların hiçbir harekette bulunmadığını, bunun üzerine tarafların niyetini saptamak üzere Lute’u Ada’ya gönderdiğini, bunun tek seferlik bir misyon olmasına karşın Lute’un hem Ekim hem de Aralık 2018’de iki ziyarette bulunduğunu ancak herhangi olumlu bir sonuç çıkmadığını hatırlattı.

Lute’un Genel Sekreter’den aldığı misyonla bölgeyi 3 kez dolaşarak hem taraflar hem de garantörlerle temas ettiğini ancak sonuç alamadığını kaydeden gazete, referans şartlarının, yani prosedürün yeniden başladığı ilan edildikten sonra müzakerelerde izlenecek gündemin belirlenmesi çabası çerçevesinde muhataplarına, Crans Montana’ya kadar varılan yakınlaşmalardan uzaklaşma ve yeni referans şartları ortaya koyma şansı da tanımasına rağmen mutlak başarısızlık ortaya çıktığına dikkat çekti.

Gazete Anastasiadis hükümetinden kaynakların Alithia’ya, “müzakerelerin Crans Montana’da koptuğu yerden yeniden başlaması arayışları aşamasındayız” demelerine rağmen “Rum yönetiminin böyle bir olasılığa inanmadığını, aksine BM’nin Kıbrıs sorununda mutlak çıkmazı resmen de ilan etmesini beklediğini” vurguladı.

Habere göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastaiadis de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile 26 Şubat’ta yaptıkları son sosyal nitelikli görüşmenin ardından “iki tarafı birbirinden ayıran anlaşmazlıkların, üzerine köprü kurulamaz olmaya devam ettiği itirafında bulunmuş ve dostane ve olumlu bir havada görüşmelerine rağmen bunun, görüş birliği anlamına da gelmediğini” eklemişti.

Gazete “şu anda Kıbrıs Rum liderliğini meşgul eden diğer bir şey de Kıbrıs sorununa mezar taşı konulduğunun ilan edilme zamanı ve yöntemidir” vurgusunu yaptı, özetle şunları ekledi:

“BM Genel Sekreteri’nin bunu, Güvenlik Konseyi’nin Barış Gücü’nün 6 aylığına uzatılmış görev süresi ortasında (15 Nisan 2019) sunmasını talep ettiği raporu ile önümüzdeki günlerde yapması da olasıdır. Genel Sekreter 12 Şubat 2019 tarihli son raporunda ‘yakın gelecekte kapsamlı bir çözüm perspektifleri canlılığını koruyor’ demesine rağmen 15 Ekim 2018 tarihli raporunda yer verdiği ‘kendisi iyi niyet misyonunu üstlenmeden önce tarafların ileri doğru ortak bir süreçte anlaşmaları gerektiği’ vurgusunu tekrarlamıştı.

Lute, iki tarafta böyle bir anlaşma saptamadı, misyonuyla ilgili tek kelime dahi etmedi. Edinilen bilgiler/değerlendirmeler (Lute’un) tam bir hayal kırıklığı içerisinde olduğu ve rapor sunacaksa da sadece mutlak başarısızlığa vurgu yapacağı yolunda.

Soru şu: (Genel Sekreter) çıkmazı ilan edecekse bu ilanı 15 Nisan’da mı yapacak yoksa Kıbrıs’taki Barış Gücü’nün geleceğine dair kararlarla da birleştirilebilecek şekilde, Barış Gücü’nün 6 aylık görev süresinin bitmesini bekleyerek mi?”