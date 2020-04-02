Rum yönetimi 300 bin kamu ve özel çalışanın Nisan maaşını ödeyecek

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin 52 bin 484 devlet memuru; tam zamanlı veya yarı zamanlı çalışan 220 bin personel ve 31 bin serbest meslek personelinin maaşlarını ödeyebilmek için “elini cebine attığı yazıldı

Güney Kıbrıs’ın, kamuda ve özel sektörde çalışan 300 binden fazla personelin Nisan ayı maaşını ödeyeceği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, 52 bin 484 devlet memuru; tam zamanlı veya yarı zamanlı çalışan 220 bin personel ve 31 bin serbest meslek personelinin maaşlarını ödeyebilmek için “elini cebine attığını” yazdı.

Gazete, bu ödemelerin, devletin gelirinin az olduğu bir dönemde yapılacağını, ancak az olan bu gelire bütçe fazlasının dahil edileceğini kaydetti.

Haberde, Rum İstatistik Kurumu’nun, 2020 yılının ilk iki ayı için 212,3 milyon Euro’luk bütçe fazlası açıkladığı belirtildi.

RUSYA’DAN RUM EKONOMİSİNE DARBE… ÇİFTE VERGİLENDİRME ANLAŞMASINDA DEĞİŞİKLİK TALEP ETTİ

Bu arada gazete, bir başka haberinde de Rusya’nın, güney Kıbrıs ile imzaladığı çifte vergilendirmeden kaçınma anlaşmasında değişiklik yapılması için resmi talepte bulunduğunu yazdı.

Gazete, Rum ekonomisine “ciddi darbe” vuracak olan bu talep uyarınca, bazı kriterler çerçevesinde faiz gelirlerinden vergi alabileceğini ve bununla birlikte başka talepler de bulunduğunu; nihai anlaşmanın ise 24 Nisan’a kadar sağlanması gerektiğini kaydetti.